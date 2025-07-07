Акции Tesla падают из-за идеи Маска создать «Американскую партию» — Reuters
Киев • УНН
Акции Tesla упали более чем на 3% из-за опасений инвесторов относительно сосредоточенности Илона Маска после его заявления о создании новой политической партии в США. Это решение вызвало критику со стороны Дональда Трампа и беспокойство аналитиков относительно влияния на компанию.
Акции компании Tesla упали более чем на 3% в понедельник под давлением опасений инвесторов относительно сосредоточенности руководителя компании Илона Маска после того, как он объявил о создании новой политической партии в Соединенных Штатах, что ознаменовало новую эскалацию его вражды с президентом Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Акции Tesla упали более чем на 3% во Франкфурте, что указывает на очередное падение после начала предрыночной торговли после трехдневных выходных на День Независимости.
Опытный технический аналитик Дэн Айвз из Wedbush сказал, что Маск является "крупнейшим активом" Tesla, и его решение глубже погрузиться в политику, вероятно, окажет давление на акции компании.
Tesla нуждается в Маске как генеральном директоре и своем крупнейшем активе, а не снова идти политическим путем... в то же время становясь на руку Трампу. Нас также не удивит, если совет директоров Tesla в какой-то момент вмешается, учитывая политический характер этих усилий, в зависимости от того, насколько далеко зайдет Маск
В воскресенье Трамп назвал планы Маска создать "Американскую партию" "смешными", высказав новые замечания относительно технологического миллиардера и заявив, что союзник Маска, которого он когда-то назначил руководителем NASA, создал бы конфликт интересов, учитывая бизнес-интересы Маска в космосе.
Дополнение
Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Американская партия" после опроса своих подписчиков. Целью партии является "вернуть свободу" в Соединенные Штаты, противостоя двухпартийной системе.