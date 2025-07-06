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Ілон Маск заявив, що кине виклик двопартійній системі США та "поверне" країні свободу

Київ • УНН

 • 415 перегляди

Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії "Американська партія" після опитування своїх підписників. Метою партії є "повернути свободу" до Сполучених Штатів, протистоячи двопартійній системі.

Ілон Маск заявив, що кине виклик двопартійній системі США та "поверне" країні свободу

Після проведення опитування серед його послідовників, технологічний магнат Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії під назвою "Американська партія", - щоб "повернути свободу" до Сполучених Штатів.

Про це передає УНН із посиланням на сторінку американського підприємця у мережі Х.

Деталі

Через свій обліковий запис X підприємець  оголосив цієї суботи про створення нової політичної сили.

У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і вона у вас повинна бути. Коли справа доходить до банкрутства нашої країни через марнотратство та корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Американська партія була створена, щоб повернути вам вашу свободу

- заявив Маск у Х.

Американський мільярдер, засновник SpaceX, власник Х (Twitter) та генеральний директор Tesla натякнув на опитування, яке він провів учора.

У ньому Маск запитав своїх підписників, чи хочуть вони "незалежності від двопартійної системи".

Після цього 1,2 мільйона користувачів подали цифровий голос, і 65% проголосували "за".

- заявив бізнесмен. 

Нагадаємо про публічний скандал Маска з Трампом

Маск був близьким союзником Дональда Трампа; він фінансував компанію кандидата від республіканців під час президентських виборів 2024 року.

На початку літа 2025 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском. 

Маск у травні оголошував, що залишає урядове відомство, оскільки його "запланований час" як спеціального державного службовця добіг кінця. Дональд Трамп тоді назвав його "одним з найвидатніших бізнес-лідерів та новаторів, яких коли-небудь створював світ".

Заяви магната у контексті запропонованого Дональдом Трампом законопроєкту про бюджет. У законопроєкті ішлося про сотні змін, таких як зниження податків та змін у сфері соціальних виплат, зокрема у охороні здоров'я. Маск назвав цей законопроєкт "масштабним і обурливим".

Витрати, передбачені законопроектом, збільшать "вже гігантський дефіцит бюджету" та "обтяжать американський народ нищівним та непідйомним боргом"

- заявляв Маск.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
SpaceX
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
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