Илон Маск заявил, что бросит вызов двухпартийной системе США и «вернет» стране свободу
Киев • УНН
Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Американская партия» после опроса своих подписчиков. Целью партии является «вернуть свободу» Соединенным Штатам, противостоя двухпартийной системе.
После проведения опроса среди своих подписчиков, технологический магнат Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием "Американская партия", чтобы "вернуть свободу" Соединенным Штатам.
Об этом передает УНН со ссылкой на страницу американского предпринимателя в сети Х.
Детали
Через свой аккаунт X предприниматель объявил в эту субботу о создании новой политической силы.
В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и она у вас должна быть. Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия была создана, чтобы вернуть вам вашу свободу
Американский миллиардер, основатель SpaceX, владелец Х (Twitter) и генеральный директор Tesla намекнул на опрос, который он провел вчера.
В нем Маск спросил своих подписчиков, хотят ли они "независимости от двухпартийной системы".
После этого 1,2 миллиона пользователей подали цифровой голос, и 65% проголосовали "за".
Напомним о публичном скандале Маска с Трампом
Маск был близким союзником Дональда Трампа; он финансировал компанию кандидата от республиканцев во время президентских выборов 2024 года.
В начале лета 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.
Маск в мае объявлял, что покидает правительственное ведомство, поскольку его "запланированное время" в качестве специального государственного служащего подошло к концу. Дональд Трамп тогда назвал его "одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо создавал мир".
Заявления магната в контексте предложенного Дональдом Трампом законопроекта о бюджете. В законопроекте речь шла о сотнях изменений, таких как снижение налогов и изменений в сфере социальных выплат, в частности в здравоохранении. Маск назвал этот законопроект "масштабным и возмутительным".
Расходы, предусмотренные законопроектом, увеличат "уже гигантский дефицит бюджета" и "обременят американский народ сокрушительным и неподъемным долгом"
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат.