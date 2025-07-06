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Илон Маск заявил, что бросит вызов двухпартийной системе США и «вернет» стране свободу

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Илон Маск объявил о создании новой политической партии «Американская партия» после опроса своих подписчиков. Целью партии является «вернуть свободу» Соединенным Штатам, противостоя двухпартийной системе.

Илон Маск заявил, что бросит вызов двухпартийной системе США и «вернет» стране свободу

После проведения опроса среди своих подписчиков, технологический магнат Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием "Американская партия", чтобы "вернуть свободу" Соединенным Штатам.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу американского предпринимателя в сети Х.

Детали

Через свой аккаунт X предприниматель объявил в эту субботу о создании новой политической силы.

В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и она у вас должна быть. Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия была создана, чтобы вернуть вам вашу свободу

- заявил Маск в Х.

Американский миллиардер, основатель SpaceX, владелец Х (Twitter) и генеральный директор Tesla намекнул на опрос, который он провел вчера.

В нем Маск спросил своих подписчиков, хотят ли они "независимости от двухпартийной системы".

После этого 1,2 миллиона пользователей подали цифровой голос, и 65% проголосовали "за".

- заявил бизнесмен.

Напомним о публичном скандале Маска с Трампом

Маск был близким союзником Дональда Трампа; он финансировал компанию кандидата от республиканцев во время президентских выборов 2024 года.

В начале лета 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.

Маск в мае объявлял, что покидает правительственное ведомство, поскольку его "запланированное время" в качестве специального государственного служащего подошло к концу. Дональд Трамп тогда назвал его "одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо создавал мир".

Заявления магната в контексте предложенного Дональдом Трампом законопроекта о бюджете. В законопроекте речь шла о сотнях изменений, таких как снижение налогов и изменений в сфере социальных выплат, в частности в здравоохранении. Маск назвал этот законопроект "масштабным и возмутительным".

Расходы, предусмотренные законопроектом, увеличат "уже гигантский дефицит бюджета" и "обременят американский народ сокрушительным и неподъемным долгом"

- заявлял Маск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Тесла, Инк.
SpaceX
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
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