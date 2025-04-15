Bank of America

Перенесення виробництва iPhone в США здорожчає його втричі через вартість робочої сили та відтворення виробничої екосистеми. Акції Apple впали через побоювання щодо мит.
Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.
Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як
банки і технологічні компанії.
Микола Тищенко задекларував понад 12 млн гривень подарунку від колишньої дружини та колекцію годинників. Його зарплата за рік
склала 425 тис. гривень.