Bank of America

ЄС готує відповідь на удар по великим технологічним компаніям і банкам США через мега-мита Трампа - ЗМІ

Євросоюз розглядає відповідні заходи проти США через нові мита Трампа. Брюссель може націлитися на американські послуги, такі як банки і технологічні компанії.