Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні - Свириденко

Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 27975 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 127587 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 116838 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 71197 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 82556 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54415 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 107200 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73193 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69299 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163318 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 69327 перегляди
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява29 серпня, 16:03 • 7188 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем29 серпня, 17:25 • 20764 перегляди
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29 серпня, 17:27 • 9566 перегляди
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto19:38 • 4864 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 99203 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 104369 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 127587 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 116838 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 107200 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Білий дім
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 35958 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 172403 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 200211 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 200937 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 185897 перегляди
Свіфт
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні - Свириденко

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з американськими бізнесменами у Нью-Йорку. Обговорювалися інвестиції в оборону, енергетику, надрокористування та інфраструктуру.

Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні - Свириденко

29 серпня прем’єр-міністр України Юлії Свириденко зустрілася у Нью-Йорку з американськими бізнесменами та потенційними інвесторами України. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У фокусі розмови ключові напрями для партнерства — оборона, енергетика, надрокористування, інфраструктура. На зустріч прийшло більше компаній, ніж ми очікували. Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші

- повідомила Свириденко.

За її словами, інвестори бачать позитивні зміни в регуляторному середовищі України. 

Водночас ми почули заклик активніше комунікувати про інвестиційні можливості України. Приклади на кшталт лістингу "Київстару" на Nasdaq доводять, що у нас є міцний приватний сектор

- йдеться у дописі Свириденко.

"Окремо зупинилися на нашому спільному треку з США: наступного тижня плануємо перше установче засідання ради Американсько-українського фонду. Також очікуємо візит делегації DFC у вересні до України",-  - зазначила вона, додавши, що це стане важливим кроком для роботи фонду.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала ООН посилити дипломатичний, економічний та військовий тиск на росію. Це відбулося на екстреному засіданні Радбезу ООН після масованих атак, що забрали життя 25 людей, серед яких четверо дітей.

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Mastercard
Nasdaq
Bank of America
JPMorgan Chase
Нью-Йорк
Україна