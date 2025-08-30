Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з американськими бізнесменами у Нью-Йорку. Обговорювалися інвестиції в оборону, енергетику, надрокористування та інфраструктуру.
29 серпня прем’єр-міністр України Юлії Свириденко зустрілася у Нью-Йорку з американськими бізнесменами та потенційними інвесторами України. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У фокусі розмови ключові напрями для партнерства — оборона, енергетика, надрокористування, інфраструктура. На зустріч прийшло більше компаній, ніж ми очікували. Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші
За її словами, інвестори бачать позитивні зміни в регуляторному середовищі України.
Водночас ми почули заклик активніше комунікувати про інвестиційні можливості України. Приклади на кшталт лістингу "Київстару" на Nasdaq доводять, що у нас є міцний приватний сектор
"Окремо зупинилися на нашому спільному треку з США: наступного тижня плануємо перше установче засідання ради Американсько-українського фонду. Також очікуємо візит делегації DFC у вересні до України",- - зазначила вона, додавши, що це стане важливим кроком для роботи фонду.
