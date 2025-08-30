$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
"росія обирає шлях убивств замість миру": Свириденко на Радбезі ООН закликала посилити тиск на рф

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала ООН посилити дипломатичний, економічний та військовий тиск на росію. Це відбулося на екстреному засіданні Радбезу ООН після масованих атак, що забрали життя 25 людей, серед яких четверо дітей.

"росія обирає шлях убивств замість миру": Свириденко на Радбезі ООН закликала посилити тиск на рф

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала міжнародну спільноту посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію після нічної атаки 28 серпня, внаслідок якої загинули 25 людей, зокрема діти та забезпечити повне, негайне та безумовне припинення вогню. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Свириденко на екстренному засіданні Радбезу ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України", скликанному на вимогу України у Нью-Йорку у п'ятницю, 29 серпня.

Учора росія знову жорстоко відповіла на наші спроби залучити її до цивілізованого діалогу мовою міжнародного права, миру та поваги до людського життя. Росія продовжує обирати вбивства замість завершення війни (…) Ці вбивства — це свідомі акти терору. Це обдумане рішення, ухвалене в Москві, щоб продовжувати систематичну кампанію терору проти цивільного населення та знищення будь-яких ознак нормального життя

- сказала Свириденко.

За її словами, напад у ніч на 28 серпня забрав життя 25 людей, серед яких четверо дітей, ще 63 цивільних, включно з 11 дітьми, отримали поранення. Прем’єрка наголосила, що припинення вогню є ключовою передумовою для подальших мирних переговорів.

Щирий діалог не може відбуватися, поки "внеском" Росії залишаються тіла українських дітей, витягнутих з-під завалів

- зауважила прем’єр-міністерка.

Свириденко закликала міжнародну спільноту посилити санкційний та фінансовий тиск на рф. Зокрема, вона наголосила на швидкому ухваленні 19-го пакета санкцій ЄС, повному відключенні росії від міжнародних фінансових систем, застосуванні санкцій проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів, запровадженні жорстких тарифів для підриву економіки та посиленні персональних санкцій проти політичного і військового керівництва росії.

Вона також наголосила на терміновій потребі України в додаткових системах ППО та далекобійних засобах ураження для захисту цивільного населення та нейтралізації російських військових об’єктів, з яких запускаються атаки.

Хочу наголосити: посилення нашої оборонної спроможності також служитиме меті заохочення Росії до більш конструктивної участі в міжнародних мирних зусиллях

- зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що Україна залишається готовою дати дипломатії справжній шанс і домогтися справедливого, всеосяжного та тривалого миру, а триваючі атаки Росії підривають міжнародні зусилля.

Ми повинні врахувати це у наших зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та створення надійних гарантій безпеки

- заявила Свириденко.

За словами прем’єрки, народ України сподівається, що Рада Безпеки та її держави-члени, які послідовно наголошували на необхідності припинення бойових дій, знайдуть мужність перетворити слова на дії.

"Відновлення поваги до міжнародного права, передусім до Статуту ООН та принципу територіальної цілісності, надішле чіткий сигнал: агресія має каратися, ніколи не винагороджуватися", - додала вона.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня. Зустріч відбувається у відповідь на останню смертоносну масовану хвилю російських ракетних атак й атак безпілотників на Київ та інші українські міста.

Віта Зеленецька

