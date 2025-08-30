«Россия выбирает путь убийств вместо мира»: Свириденко на Совбезе ООН призвала усилить давление на РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала международное сообщество усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию после ночной атаки 28 августа, в результате которой погибли 25 человек, в том числе дети, и обеспечить полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Свириденко на экстренном заседании Совбеза ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины", созванном по требованию Украины в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа.

Вчера Россия вновь жестоко ответила на наши попытки вовлечь ее в цивилизованный диалог на языке международного права, мира и уважения к человеческой жизни. Россия продолжает выбирать убийства вместо завершения войны (…) Эти убийства — это сознательные акты террора. Это обдуманное решение, принятое в Москве, чтобы продолжать систематическую кампанию террора против гражданского населения и уничтожения любых признаков нормальной жизни - сказала Свириденко.

По ее словам, нападение в ночь на 28 августа унесло жизни 25 человек, среди которых четверо детей, еще 63 гражданских, включая 11 детей, получили ранения. Премьер подчеркнула, что прекращение огня является ключевой предпосылкой для дальнейших мирных переговоров.

Искренний диалог не может состояться, пока "вкладом" России остаются тела украинских детей, извлеченных из-под завалов - отметила премьер-министр.

Свириденко призвала международное сообщество усилить санкционное и финансовое давление на РФ. В частности, она подчеркнула быстрое принятие 19-го пакета санкций ЕС, полное отключение России от международных финансовых систем, применение санкций против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров, введение жестких тарифов для подрыва экономики и усиление персональных санкций против политического и военного руководства России.

Она также подчеркнула срочную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и дальнобойных средствах поражения для защиты гражданского населения и нейтрализации российских военных объектов, с которых запускаются атаки.

Хочу подчеркнуть: усиление нашей оборонной способности также будет служить цели поощрения России к более конструктивному участию в международных мирных усилиях - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что Украина остается готовой дать дипломатии настоящий шанс и добиться справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, а продолжающиеся атаки России подрывают международные усилия.

Мы должны учесть это в наших усилиях, направленных на мирное урегулирование и создание надежных гарантий безопасности - заявила Свириденко.

По словам премьера, народ Украины надеется, что Совет Безопасности и его государства-члены, которые последовательно подчеркивали необходимость прекращения боевых действий, найдут мужество превратить слова в действия.

"Восстановление уважения к международному праву, прежде всего к Уставу ООН и принципу территориальной целостности, пошлет четкий сигнал: агрессия должна наказываться, никогда не вознаграждаться", - добавила она.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что по просьбе Украины, поддержанной ее партнерами, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу, 29 августа. Встреча состоится в ответ на последнюю смертоносную массированную волну российских ракетных атак и атак беспилотников на Киев и другие украинские города.