«Россия выбирает путь убийств вместо мира»: Свириденко на Совбезе ООН призвала усилить давление на РФ

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 27299 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 125401 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 115641 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 70362 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 81853 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54186 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 106689 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73101 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69205 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163213 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.7м/с
52%
750мм
Популярные новости
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 35655 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали29 августа, 14:23 • 68867 просмотра
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 6552 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем17:25 • 19655 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании17:27 • 8734 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 98634 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 103797 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 125395 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 115638 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 106689 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 35678 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172150 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 199974 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 200676 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 185683 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

«Россия выбирает путь убийств вместо мира»: Свириденко на Совбезе ООН призвала усилить давление на РФ

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала ООН усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Это произошло на экстренном заседании Совбеза ООН после массированных атак, унесших жизни 25 человек, среди которых четверо детей.

«Россия выбирает путь убийств вместо мира»: Свириденко на Совбезе ООН призвала усилить давление на РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала международное сообщество усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию после ночной атаки 28 августа, в результате которой погибли 25 человек, в том числе дети, и обеспечить полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Свириденко на экстренном заседании Совбеза ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины", созванном по требованию Украины в Нью-Йорке в пятницу, 29 августа.

Вчера Россия вновь жестоко ответила на наши попытки вовлечь ее в цивилизованный диалог на языке международного права, мира и уважения к человеческой жизни. Россия продолжает выбирать убийства вместо завершения войны (…) Эти убийства — это сознательные акты террора. Это обдуманное решение, принятое в Москве, чтобы продолжать систематическую кампанию террора против гражданского населения и уничтожения любых признаков нормальной жизни

- сказала Свириденко.

По ее словам, нападение в ночь на 28 августа унесло жизни 25 человек, среди которых четверо детей, еще 63 гражданских, включая 11 детей, получили ранения. Премьер подчеркнула, что прекращение огня является ключевой предпосылкой для дальнейших мирных переговоров.

Искренний диалог не может состояться, пока "вкладом" России остаются тела украинских детей, извлеченных из-под завалов

- отметила премьер-министр.

Свириденко призвала международное сообщество усилить санкционное и финансовое давление на РФ. В частности, она подчеркнула быстрое принятие 19-го пакета санкций ЕС, полное отключение России от международных финансовых систем, применение санкций против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров, введение жестких тарифов для подрыва экономики и усиление персональных санкций против политического и военного руководства России.

Она также подчеркнула срочную потребность Украины в дополнительных системах ПВО и дальнобойных средствах поражения для защиты гражданского населения и нейтрализации российских военных объектов, с которых запускаются атаки.

Хочу подчеркнуть: усиление нашей оборонной способности также будет служить цели поощрения России к более конструктивному участию в международных мирных усилиях

- отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что Украина остается готовой дать дипломатии настоящий шанс и добиться справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, а продолжающиеся атаки России подрывают международные усилия.

Мы должны учесть это в наших усилиях, направленных на мирное урегулирование и создание надежных гарантий безопасности

- заявила Свириденко.

По словам премьера, народ Украины надеется, что Совет Безопасности и его государства-члены, которые последовательно подчеркивали необходимость прекращения боевых действий, найдут мужество превратить слова в действия.

"Восстановление уважения к международному праву, прежде всего к Уставу ООН и принципу территориальной целостности, пошлет четкий сигнал: агрессия должна наказываться, никогда не вознаграждаться", - добавила она.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что по просьбе Украины, поддержанной ее партнерами, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу, 29 августа. Встреча состоится в ответ на последнюю смертоносную массированную волну российских ракетных атак и атак беспилотников на Киев и другие украинские города.

Вита Зеленецкая

Политика
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
СВИФТ
Европейский Союз
Нью-Йорк
Украина
Киев