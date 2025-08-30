Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко

29 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Нью-Йорке с американскими бизнесменами и потенциальными инвесторами Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

В фокусе разговора ключевые направления для партнерства — оборона, энергетика, недропользование, инфраструктура. На встречу пришло больше компаний, чем мы ожидали. Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan и другие

По ее словам, инвесторы видят позитивные изменения в регуляторной среде Украины.

В то же время мы услышали призыв активнее коммуницировать об инвестиционных возможностях Украины. Примеры вроде листинга "Киевстара" на Nasdaq доказывают, что у нас есть крепкий частный сектор