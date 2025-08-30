Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко

$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 27974 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 127580 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 116833 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 71195 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 82555 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54415 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 107198 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73193 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69298 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163317 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали29 августа, 14:23
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto19:38
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с американскими бизнесменами в Нью-Йорке. Обсуждались инвестиции в оборону, энергетику, недропользование и инфраструктуру.

Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко

29 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Нью-Йорке с американскими бизнесменами и потенциальными инвесторами Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

В фокусе разговора ключевые направления для партнерства — оборона, энергетика, недропользование, инфраструктура. На встречу пришло больше компаний, чем мы ожидали. Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan и другие

- сообщила Свириденко.

По ее словам, инвесторы видят позитивные изменения в регуляторной среде Украины. 

В то же время мы услышали призыв активнее коммуницировать об инвестиционных возможностях Украины. Примеры вроде листинга "Киевстара" на Nasdaq доказывают, что у нас есть крепкий частный сектор

- говорится в сообщении Свириденко.

"Отдельно остановились на нашем совместном треке с США: на следующей неделе планируем первое учредительное заседание совета Американско-украинского фонда. Также ожидаем визит делегации DFC в сентябре в Украину",-  - отметила она, добавив, что это станет важным шагом для работы фонда.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала ООН усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Это произошло на экстренном заседании Совбеза ООН после массированных атак, унесших жизни 25 человек, среди которых четверо детей.

Вита Зеленецкая

