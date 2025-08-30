Делегация Международной финансовой корпорации развития (DFC) приедет в Украину в сентябре - Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с американскими бизнесменами в Нью-Йорке. Обсуждались инвестиции в оборону, энергетику, недропользование и инфраструктуру.
29 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Нью-Йорке с американскими бизнесменами и потенциальными инвесторами Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.
В фокусе разговора ключевые направления для партнерства — оборона, энергетика, недропользование, инфраструктура. На встречу пришло больше компаний, чем мы ожидали. Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan и другие
По ее словам, инвесторы видят позитивные изменения в регуляторной среде Украины.
В то же время мы услышали призыв активнее коммуницировать об инвестиционных возможностях Украины. Примеры вроде листинга "Киевстара" на Nasdaq доказывают, что у нас есть крепкий частный сектор
"Отдельно остановились на нашем совместном треке с США: на следующей неделе планируем первое учредительное заседание совета Американско-украинского фонда. Также ожидаем визит делегации DFC в сентябре в Украину",- - отметила она, добавив, что это станет важным шагом для работы фонда.
Напомним
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала ООН усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Это произошло на экстренном заседании Совбеза ООН после массированных атак, унесших жизни 25 человек, среди которых четверо детей.