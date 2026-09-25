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Бекхем заробив понад 50 млн доларів за участь у рекламних кампаніях під час ЧС-2026

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Бізнес Бекхема зафіксував рекордні доходи на тлі партнерств із брендами ЧС-2026. Сам футболіст отримав близько $51 млн дивідендів.

Бекхем заробив понад 50 млн доларів за участь у рекламних кампаніях під час ЧС-2026

Бізнес-структура колишнього капітана збірної Англії сера Девіда Бекхема зафіксувала рекордні фінансові показники на тлі комерційних угод, пов’язаних із Чемпіонатом світу 2026 року. Сам Бекхем заробив 51 млн доларів, взявши участь у 12 рекламних кампаніях під час Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Девід Бекхем отримав дивіденди у розмірі 51 млн доларів (39 млн фунтів) від своєї бізнес-імперії після низки угод із брендами в рамках Чемпіонату світу з футболу ФІФА

- пише видання.

Повідомляється, що Бекхем знявся в близько дванадцяти рекламних кампаніях під час цьогорічного літнього турніру в США, співпрацюючи з такими брендами, як Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Verizon та брендом чіпсів Lay’s, що належить PepsiCo.

Робота, пов’язана з Чемпіонатом світу, сприяла рекордному року для DRJB Holdings - комерційної компанії, що управляє брендами Бекхема, - де торік дохід зріс на п’яту частину до 110,5 млн доларів порівняно з 92,3 млн доларів у 2024 році. Прибуток до оподаткування також зріс до рекордних 65,7 млн доларів, що на 46 % більше, ніж у 2024 році

- додає видання.

DRJB Holdings, яка складається з трьох підрозділів, найбільшим з яких є DB Ventures, що охоплює більшість його партнерських відносин з такими брендами, як Hugo Boss,  виплатила акціонерам минулого року 51,1 млн доларів, порівняно з 53 млн доларів у попередньому році.

Колишній капітан збірної Англії, який завершив кар’єру професійного футболіста у 2013 році, у 2022 році продав 55% акцій своїх підприємств американській групі Authentic Brands за 200 млн фунтів стерлінгів, що означає, що він отримав 45 % від загальної суми дивідендів за минулий рік.

Однак з документів, поданих до Реєстру компаній (Companies House), які будуть опубліковані наступного тижня, випливає, що цього року було виплачено ще 61,6 млн доларів у вигляді спеціальних дивідендів. Це означає, що Бекхем отримав близько 51 млн доларів.

Перед цьогорічним чемпіонатом світу з футболу компанія уклала низку партнерських угод, зокрема багаторічну угоду з Bank of America: він став амбасадором її глобальної спортивної програми.

51-річний Бекхем також презентував колекції чоловічого одягу для Hugo Boss, однойменну лінійку окулярів для Safilo та футбольні бутси Predator, випущені обмеженим тиражем у співпраці з Adidas.

Крім того, він уклав нову угоду щодо шоу "Beckham & Friends Live" на платформі Paramount+, яке транслювалося в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Бекхем взяв участь у рекламній кампанії Stella Artois разом з актором і продюсером Тео Джеймсом, присвяченій партнерству пивної марки з другим сезоном серіалу Netflix "Джентльмени".

Нагадаємо

Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером, а брати Oasis Ноель та Ліам Галлахери вперше потрапили до щорічного списку 350 найбагатших людей та сімей Великої Британії за версією Sunday Times.

Павло Башинський

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