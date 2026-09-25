Бекхэм заработал более 50 млн долларов за участие в рекламных кампаниях во время ЧМ-2026

Бизнес-структура бывшего капитана сборной Англии сэра Дэвида Бекхэма зафиксировала рекордные финансовые показатели на фоне коммерческих соглашений, связанных с чемпионатом мира 2026 года. Сам Бекхэм заработал 51 млн долларов, приняв участие в 12 рекламных кампаниях во время чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Дэвид Бекхэм получил дивиденды в размере 51 млн долларов (39 млн фунтов) от своей бизнес-империи после ряда соглашений с брендами в рамках чемпионата мира по футболу ФИФА - пишет издание.

Сообщается, что Бекхэм снялся примерно в двенадцати рекламных кампаниях во время летнего турнира этого года в США, сотрудничая с такими брендами, как Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Verizon и принадлежащим PepsiCo брендом чипсов Lay’s.

Работа, связанная с чемпионатом мира, способствовала рекордному году для DRJB Holdings — коммерческой компании, управляющей брендами Бекхэма, — где в прошлом году доход вырос на пятую часть, до 110,5 млн долларов, по сравнению с 92,3 млн долларов в 2024 году. Прибыль до налогообложения также выросла до рекордных 65,7 млн долларов, что на 46 % больше, чем в 2024 году - добавляет издание.

DRJB Holdings, состоящая из трех подразделений, крупнейшим из которых является DB Ventures, охватывающая большинство его партнерских отношений с такими брендами, как Hugo Boss, выплатила акционерам в прошлом году 51,1 млн долларов по сравнению с 53 млн долларов годом ранее.

Бывший капитан сборной Англии, завершивший карьеру профессионального футболиста в 2013 году, в 2022 году продал 55% акций своих предприятий американской группе Authentic Brands за 200 млн фунтов стерлингов, что означает, что он получил 45 % от общей суммы дивидендов за прошлый год.

Однако из документов, поданных в Реестр компаний (Companies House), которые будут опубликованы на следующей неделе, следует, что в этом году было выплачено еще 61,6 млн долларов в виде специальных дивидендов. Это означает, что Бекхэм получил около 51 млн долларов.

Перед чемпионатом мира по футболу этого года компания заключила ряд партнерских соглашений, в частности многолетнее соглашение с Bank of America: он стал послом ее глобальной спортивной программы.

51-летний Бекхэм также представил коллекции мужской одежды для Hugo Boss, одноименную линию очков для Safilo и футбольные бутсы Predator, выпущенные ограниченным тиражом в сотрудничестве с Adidas.

Кроме того, он заключил новое соглашение о шоу "Beckham & Friends Live" на платформе Paramount+, которое транслировалось в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Бекхэм принял участие в рекламной кампании Stella Artois вместе с актером и продюсером Тео Джеймсом, посвященной партнерству пивного бренда со вторым сезоном сериала Netflix "Джентльмены".

Напомним

Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером, а братья Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры впервые попали в ежегодный список 350 самых богатых людей и семей Великобритании по версии Sunday Times.