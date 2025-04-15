Ліга чемпіонів УЄФА

Вперше за 88 років: на матч “Шахтаря” проти “Баварії” прийшло понад 57 тис. глядачів

Матч "Шахтаря" проти "Баварії" на "Арені АуфШальке" відвідали 57 079 глядачів. Це найбільша кількість вболівальників на домашній грі донецького клубу за всю його історію.