Ліга чемпіонів УЄФА

Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.
У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Інтер» обіграв «Баварію» з рахунком 2:1. Голи забивали Лаутаро, Мюллер і Фраттезі, а
матч-відповідь відбудеться 16 квітня.
УЄФА відкрив справу проти чотирьох гравців "Реала" через їхню неналежну поведінку під час матчу Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко". Розглядаються жести Рюдігера та дії Мбаппе.
Гасперіні розкритикував Лукмана за нереалізований пенальті в матчі з "Брюгге", який призвів до вильоту з Ліги чемпіонів. Гравець
емоційно відреагував на критику тренера в соцмережах.
Матч "Шахтаря" проти "Баварії" на "Арені АуфШальке" відвідали 57 079 глядачів. Це найбільша кількість вболівальників на домашній грі донецького клубу за всю його історію.
"Шахтар" вів у рахунку 2:0 після голів Сікана та Зубкова, але після вилучення Педрінью на 69-й хвилині ПСВ забив тричі. Матч
завершився поразкою українців з рахунком 3:2.
Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого
сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.
Київське Динамо обіграло Партизан з рахунком 3:0 у матчі-відповіді і вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Загальний рахунок двоматчевого протистояння - 9:2 на користь українського клубу.
Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді
без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.
Київське "Динамо" перемогло сербський "Партизан" з рахунком 6:2 у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Голи забили Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов та Піхальонок.