Ліга чемпіонів УЄФА

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18615 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130959 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124210 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125646 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124372 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127390 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191039 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76724 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163973 перегляди

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У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів «Інтер» обіграв «Баварію» з рахунком 2:1. Голи забивали Лаутаро, Мюллер і Фраттезі, а матч-відповідь відбудеться 16 квітня.

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"Шахтар" вів у рахунку 2:0 після голів Сікана та Зубкова, але після вилучення Педрінью на 69-й хвилині ПСВ забив тричі. Матч завершився поразкою українців з рахунком 3:2.

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“Динамо” - “Партизан”: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, де дивитися гру, фаворит букмекерів

Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.

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"Динамо" розгромило сербський клуб "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" перемогло сербський "Партизан" з рахунком 6:2 у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Голи забили Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов та Піхальонок.

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