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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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Сутички під час святкування перемоги ПСЖ у Франції: двоє загиблих, 500 заарештованих

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

У Франції під час святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинуло двоє людей, 192 отримали поранення. Поліція заарештувала понад 500 осіб через сутички та заворушення.

Сутички під час святкування перемоги ПСЖ у Франції: двоє загиблих, 500 заарештованих

Понад 500 людей поліція заарештувала у результаті сутичок під час святкування фіналу Ліги чемпіонів у Франції, де ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком. Двоє людей загинули, а 192 отримали поранення, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу ввечері по всьому Парижу та за його межами спалахнули шалені святкування після того, як Парі Сен-Жермен розгромив італійського суперника Інтер і вперше виграв Лігу чемпіонів.

Згідно з попередньою оцінкою міністерства внутрішніх справ, загалом було заарештовано 559 осіб, зокрема 491 у Парижі. Це призвело до взяття під варту 320 осіб, 254 з яких - у Парижі.

Молодий чоловік двадцяти років загинув під час дорожнього зіткнення з іншим транспортним засобом. Тоді як у південно-західному місті Дакс 17-річний підліток помер від ножових поранень, повідомляють французькі ЗМІ.

Судове розслідування визначить, чи можна пов’язати це (смертельний випадок у Парижі) зі святкуваннями. На цьому етапі, схоже, це пов’язано зі святкуваннями

- зазначили у поліції.

На Єлисейських Полях, заповнених бутиками, були розгромлені автобусні зупинки. А в поліцію, яка боролася з масовими заворушеннями, кидали снаряди. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити натовп, коли тисячі прихильників стікалися на площу.

Крім того, міністерство внутрішніх справ повідомило про сотні пожеж, зокрема про понад 200 спалених транспортних засобів. Постраждали близько 22 співробітників сил безпеки та семеро пожежників.

Нагадаємо

Парі Сен-Жермен обіграв міланський Інтер у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Лілія Набока

Лілія Набока

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