Сутички під час святкування перемоги ПСЖ у Франції: двоє загиблих, 500 заарештованих

Понад 500 людей поліція заарештувала у результаті сутичок під час святкування фіналу Ліги чемпіонів у Франції, де ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком. Двоє людей загинули, а 192 отримали поранення, повідомляє Reuters, передає УНН.

У суботу ввечері по всьому Парижу та за його межами спалахнули шалені святкування після того, як Парі Сен-Жермен розгромив італійського суперника Інтер і вперше виграв Лігу чемпіонів.

Згідно з попередньою оцінкою міністерства внутрішніх справ, загалом було заарештовано 559 осіб, зокрема 491 у Парижі. Це призвело до взяття під варту 320 осіб, 254 з яких - у Парижі.

Молодий чоловік двадцяти років загинув під час дорожнього зіткнення з іншим транспортним засобом. Тоді як у південно-західному місті Дакс 17-річний підліток помер від ножових поранень, повідомляють французькі ЗМІ.

Судове розслідування визначить, чи можна пов’язати це (смертельний випадок у Парижі) зі святкуваннями. На цьому етапі, схоже, це пов’язано зі святкуваннями