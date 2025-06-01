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ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів

Київ • УНН

 • 388 перегляди

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0. Це перший в історії титул чемпіона ЛЧ для ПСЖ.

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів

Парі Сен-Жермен обіграв міланський Інтер у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Деталі

Прогнози щодо сценарію фіналу були різні. Але багато хто прогнозував важку, в'язку позиційну гру з малою кількістю моментів, тим більш – голів. Але фінал, як це часто буває, став розвиватися попри прогнози. Принаймні ПСЖ часу на розвідку не гаяв.

ПСЖ активно розпочав зустріч, фактично затиснувши суперника на його половині поля. Тиск парижан втілився у результат вже на 12-й хвилині –Вітінья віддав неймовірну розрізну передачу на Дезіре Дуе, який знайшов вільного Хакімі в штрафному майданчику. Марокканець без проблем відправив м'яч у пусті ворота (1:0)

Вже за 8 хвилин Дуе подвоїв перевагу парижан, 19-річний француз увірвався у штрафний майданчик та пробив по воротах, м'яч від ноги Дімарко дезорієнтував Зоммера та влетів у сітку (2:0).  

Загалом перший тайм пройшов в одні ворота. "Інтер" за весь час створив лише один небезпечний момент – і той зі стандарту. Парижани були сильнішими у всіх компонентах: швидші, точніші й потужніші.

Дуе не зупинився у другій половині та оформив дубль. Нападник відгукнувся на передачу Вітіньї, випередив Бастоні та ударом у ближній кут переграв Зоммера (3:0).

Надалі Хвіча Кварацхелія використав вихід віч-на-віч з голкіпером після пасу Усмана Дембеле (4:0). Остаточний рахунок у грі встановив ще один 19-річний гравець - Сенні Маюлу (5:0)

Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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