"Динамо" підписало новий контракт з крайнім захисником Караваєвим
Київ • УНН
Олександр Караваєв, крайній захисник "Динамо", підписав новий контракт з клубом на один рік з можливістю продовження. У поточному сезоні він забив 5 голів у 29 матчах.
Крайній захисник "Динамо" Олександр Караваєв підписав новий контракт із "біло-синіми". Нова угода розрахована ще на рік з можливістю його продовження на рік. Про це повідомляє пресслужба "Динамо", передає УНН.
Деталі
Футбольний клуб "Динамо" та Олександр Караваєв домовились про продовження контракту на один сезон з опцією пролонгації ще на рік
Доповнення
У нинішньому сезоні Караваєв провів за "Динамо" 17 матчів в УПЛ, 3 матчі у Кубку України та 9 матчів у єврокубках, у яких відзначився 5 голами.
Караваєв дебютував у складі "Динамо", куди перейшов за 2,5 млн євро з луганської "Зорі", у 2019 році в матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря", вихованцем якого являється захисник. Динамівці виграли той матч (2:1), а Караваєв здобув перший трофей у своїй кар'єрі. Загалом у складі "біло-синіх" Караваєв вже двічі став чемпіоном України, двічі здобував Кубок України та двічі Суперкубок України.
У мережі ходили чутки, що керівництво "Динамо" не планувало продовжувати контракт з Караваєвим, а сам гравець міг нібито перейти вільним агентом до "Шахтаря".
Зазначимо, що саме незабитий пенальті Караваєва у ворота "Шахтаря" у фіналі Кубку України, приніс трофей "гірникам".
Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті14.05.25, 21:32 • 184435 переглядiв
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