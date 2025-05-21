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Вінгер “Динамо” Ярмоленко залишається в клубі: новий контракт розрахований ще на рік

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Андрій Ярмоленко продовжив контракт з київським "Динамо" до 30 червня 2026 року. Віцекапітан встиг відзначитись 20 матчами, 7 голами в УПЛ та іншими досягненнями.

Вінгер “Динамо” Ярмоленко залишається в клубі: новий контракт розрахований ще на рік

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко продовжив контракт із "біло-синіми" ще на рік - до 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба "Динамо", передає УНН.

Деталі

Футбольний клуб "Динамо" Київ та легенда клубу Андрій Ярмоленко домовились про продовження контракту на один сезон. У нинішньому сезоні на рахунку віцекапітана 20 матчів та 7 голів у Премʼєр-Лізі, 3 матчі та 1 гол у Кубку України, а також 9 матчів і 4 голи у єврокубках. У цьому сезоні Ярмоленко вчетверте став чемпіоном України у складі "Динамо", зробивши величезний внесок в успіх команди. Також на його рахунку два тріумфи у Кубку України та три у Суперкубку України

- йдеться в повідомленні.

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Доповнення

 Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року після шістьох сезонів виступів закордоном за німецьку "Борусію" Дортмунд, до якої перейшов зі стану киян за 25 млн євро у 2017 році. Також до повернення в "Динамо" Ярмоленко встиг пограти за англійський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ.

Дебютував вінгер у складі першої команди київського клубу ще далекого 2008-го – 11 травня у матчі з "Ворсклою". У своєму попередньому матчі за "біло-синіх"" Ярмоленко оновив клубний рекорд, ставши найкращим бомбардиром "Динамо" в чемпіонатах України за всю історію (114 голів).

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 Також Ярмоленко наблизився до лідерів у загальному рейтингу бомбардирів чемпіонатів України, який очолює Максим Шацьких, забивши 124 голи. Загалом на рахунку Андрія вже 203 голи за українські клуби та збірні на вищому рівні.  Футбольн

Нагадаємо

"Динамо" уклав новий контракт з 19-річним форвардом Матвієм Пономаренком.

13 травня 2025 року київському "Динамо" виповнилося 98 років. Клуб пройшов шлях від перших матчів до європейських тріумфів, ставши символом українського футболу. Також, 13 травня - день пам'яті Валерія Лобановського.

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