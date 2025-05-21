Вингер “Динамо” Ярмоленко остается в клубе: новый контракт рассчитан еще на год
Киев • УНН
Андрей Ярмоленко продлил контракт с киевским "Динамо" до 30 июня 2026 года. Вице-капитан успел отметиться 20 матчами, 7 голами в УПЛ и другими достижениями.
Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с "бело-синими" еще на год - до 30 июня 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.
Детали
Футбольный клуб "Динамо" Киев и легенда клуба Андрей Ярмоленко договорились о продлении контракта на один сезон. В нынешнем сезоне на счету вице-капитана 20 матчей и 7 голов в Премьер-Лиге, 3 матча и 1 гол в Кубке Украины, а также 9 матчей и 4 гола в еврокубках. В этом сезоне Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе "Динамо", внеся огромный вклад в успех команды. Также на его счету два триумфа в Кубке Украины и три в Суперкубке Украины
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Дополнение
Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года после шести сезонов выступлений за рубежом за немецкую "Боруссию" Дортмунд, в которую перешел из стана киевлян за 25 млн евро в 2017 году. Также до возвращения в "Динамо" Ярмоленко успел поиграть за английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ.
Дебютировал вингер в составе первой команды киевского клуба еще в далеком 2008-м – 11 мая в матче с "Ворсклой". В своем предыдущем матче за "бело-синих"" Ярмоленко обновил клубный рекорд, став лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины за всю историю (114 голов).
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Также Ярмоленко приблизился к лидерам в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов Украины, который возглавляет Максим Шацких, забив 124 гола. Всего на счету Андрея уже 203 гола за украинские клубы и сборные на высшем уровне. Футбольн
Напомним
"Динамо" заключил новый контракт с 19-летним форвардом Матвеем Пономаренко.
13 мая 2025 года киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет. Клуб прошел путь от первых матчей до европейских триумфов, став символом украинского футбола. Также, 13 мая - день памяти Валерия Лобановского.
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