Ярмоленко – найкращий бомбардир "Динамо" в історії чемпіонатів України
Київ • УНН
Андрій Ярмоленко забив 114-й м'яч за "Динамо" в УПЛ, перевершивши рекорд Сергія Реброва (113 голів). Напередодні кияни здобули чемпіонський титул в 30-й раз.
Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром команди в історії чемпіонатів України з футболу. Про це повідомляється на сторінці клубу у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в неділю у грі з "Чорноморцем" Ярмоленко забив свій 114-й мʼяч за "Динамо" в українській прем'єр-лізі (УПЛ).
За цим показником Андрій перевершив клубний рекорд Сергія Реброва – 113 голів
Додамо, що на третьому місці рейтингу бомбардирів "Динамо" в УПЛ перебуває Максим Шацьких з 96 голами.
Нагадаємо
Зігравши на виїзді внічию з одеським "Чорноморцем" (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України. Цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів "біло-сині" ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів - уже незалежної України.
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