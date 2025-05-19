Ярмоленко – найкращий бомбардир "Динамо" в історії чемпіонатів України

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром команди в історії чемпіонатів України з футболу. Про це повідомляється на сторінці клубу у соцмережі Х, інформує УНН.

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Зазначається, що в неділю у грі з "Чорноморцем" Ярмоленко забив свій 114-й мʼяч за "Динамо" в українській прем'єр-лізі (УПЛ).

За цим показником Андрій перевершив клубний рекорд Сергія Реброва – 113 голів - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на третьому місці рейтингу бомбардирів "Динамо" в УПЛ перебуває Максим Шацьких з 96 голами.

Нагадаємо

Зігравши на виїзді внічию з одеським "Чорноморцем" (1:1) у 29-му турі вітчизняної Премʼєр-ліги, київське "Динамо" достроково, за тур до фінішу, стало недосяжним для переслідувачів та забезпечило собі золоті медалі чемпіонів України. Цей чемпіонський титул став для команди 30-м за історію існування. 13 разів "біло-сині" ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів - уже незалежної України.

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