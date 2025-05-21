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The Guardian

"Динамо" підписало новий контракт з 19-річним форвардом Пономаренком

Київ • УНН

 • 954 перегляди

ФК "Динамо" уклав угоду з 19-річним нападником Матвієм Пономаренком до 31 грудня 2028 року. Він найкращий бомбардир чемпіонату U19 та Юнацької ліги УЄФА.

"Динамо" підписало новий контракт з 19-річним форвардом Пономаренком

Футбольний клуб "Динамо" уклав новий контракт з 19-річним форвардом Матвієм Пономаренком, повідомили у клубі, пише УНН.

Деталі

"ФК "Динамо" уклав новий контракт із 19-річним нападником нашої команди Матвієм Пономаренком. Угода розрахована до 31 грудня 2028 року", - ідеться у повідомленні.

Що відомо про гравця

У клубній системі "Динамо" Матвій Пономаренко - з семирічного віку, у ДЮФЛ виступав виключно за "біло-синіх". Сезон 2022/2023 років провів на правах оренди у юнацькій команді луганської "Зорі", взяв участь у 24 матчах, забив 4 м’ячі.

За першу команду "Динамо" дебютував 3 листопада 2023 року, у матчі 13 туру "Динамо" - "Шахтар", вийшовши на поле на 88-й хвилині гри. У сезоні 2023/2024 став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед команд U19, забивши 24 м’ячі у 28 матчах.

У нинішньому сезоні Матвій Пономаренко у юнацькій першості України провів 20 матчів, у яких відзначився 12 забитими м’ячами.

Також Матвій став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА сезону 2024/2025. Окрім того, з 8 голами у своєму активі він став найкращим бомбардиром українських клубів в історії Юнацької ліги УЄФА.

Ярмоленко – найкращий бомбардир "Динамо" в історії чемпіонатів України19.05.25, 01:41 • 2836 переглядiв

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