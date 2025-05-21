"Динамо" підписало новий контракт з 19-річним форвардом Пономаренком
Київ • УНН
ФК "Динамо" уклав угоду з 19-річним нападником Матвієм Пономаренком до 31 грудня 2028 року. Він найкращий бомбардир чемпіонату U19 та Юнацької ліги УЄФА.
Футбольний клуб "Динамо" уклав новий контракт з 19-річним форвардом Матвієм Пономаренком, повідомили у клубі, пише УНН.
Деталі
"ФК "Динамо" уклав новий контракт із 19-річним нападником нашої команди Матвієм Пономаренком. Угода розрахована до 31 грудня 2028 року", - ідеться у повідомленні.
Що відомо про гравця
У клубній системі "Динамо" Матвій Пономаренко - з семирічного віку, у ДЮФЛ виступав виключно за "біло-синіх". Сезон 2022/2023 років провів на правах оренди у юнацькій команді луганської "Зорі", взяв участь у 24 матчах, забив 4 м’ячі.
За першу команду "Динамо" дебютував 3 листопада 2023 року, у матчі 13 туру "Динамо" - "Шахтар", вийшовши на поле на 88-й хвилині гри. У сезоні 2023/2024 став найкращим бомбардиром чемпіонату України серед команд U19, забивши 24 м’ячі у 28 матчах.
У нинішньому сезоні Матвій Пономаренко у юнацькій першості України провів 20 матчів, у яких відзначився 12 забитими м’ячами.
Також Матвій став найкращим бомбардиром Юнацької Ліги УЄФА сезону 2024/2025. Окрім того, з 8 голами у своєму активі він став найкращим бомбардиром українських клубів в історії Юнацької ліги УЄФА.
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