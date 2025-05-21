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"Динамо" подписало новый контракт с 19-летним форвардом Пономаренко

Киев • УНН

 • 356 просмотра

ФК "Динамо" заключил соглашение с 19-летним нападающим Матвеем Пономаренко до 31 декабря 2028 года. Он лучший бомбардир чемпионата U19 и Юношеской лиги УЕФА.

"Динамо" подписало новый контракт с 19-летним форвардом Пономаренко

Футбольный клуб "Динамо" заключил новый контракт с 19-летним форвардом Матвеем Пономаренко, сообщили в клубе, пишет УНН.

Детали

"ФК "Динамо" заключил новый контракт с 19-летним нападающим нашей команды Матвеем Пономаренко. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении.

Что известно об игроке

В клубной системе "Динамо" Матвей Пономаренко - с семилетнего возраста, в ДЮФЛ выступал исключительно за "бело-синих". Сезон 2022/2023 годов провел на правах аренды в юношеской команде луганской "Зари", принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча.

За первую команду "Динамо" дебютировал 3 ноября 2023 года, в матче 13 тура "Динамо" - "Шахтер", выйдя на поле на 88-й минуте игры. В сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди команд U19, забив 24 мяча в 28 матчах.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко в юношеском первенстве Украины провел 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами.

Также Матвей стал лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА сезона 2024/2025. Кроме того, с 8 голами в своем активе он стал лучшим бомбардиром украинских клубов в истории Юношеской лиги УЕФА.

Ярмоленко – лучший бомбардир "Динамо" в истории чемпионатов Украины 19.05.25, 01:41 • 2836 просмотров

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