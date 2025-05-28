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"Динамо" подписало новый контракт с крайним защитником Караваевым

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Александр Караваев, крайний защитник "Динамо", подписал новый контракт с клубом на один год с возможностью продления. В текущем сезоне он забил 5 голов в 29 матчах.

"Динамо" подписало новый контракт с крайним защитником Караваевым

Крайний защитник "Динамо" Александр Караваев подписал новый контракт с "бело-синими". Новое соглашение рассчитано еще на год с возможностью его продления на год. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.

Детали

Футбольный клуб "Динамо" и Александр Караваев договорились о продлении контракта на один сезон с опцией пролонгации еще на год

- говорится в сообщении.

Дополнение

В нынешнем сезоне Караваев провел за "Динамо" 17 матчей в УПЛ, 3 матча в Кубке Украины и 9 матчей в еврокубках, в которых отметился 5 голами.

Караваев дебютировал в составе "Динамо", куда перешел за 2,5 млн евро из луганской "Зари", в 2019 году в матче за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", воспитанником которого является защитник. Динамовцы выиграли тот матч (2:1), а Караваев завоевал первый трофей в своей карьере. В целом в составе "бело-синих" Караваев уже дважды становился чемпионом Украины, дважды завоевывал Кубок Украины и дважды Суперкубок Украины.

В сети ходили слухи, что руководство "Динамо" не планировало продлевать контракт с Караваевым, а сам игрок мог якобы перейти свободным агентом в "Шахтер".

Отметим, что именно незабитый пенальти Караваева в ворота "Шахтера" в финале Кубка Украины, принес трофей "горнякам".

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти 14.05.25, 21:32 • 184434 просмотра

Напомним

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продлил контракт с "бело-синими" еще на год - до 30 июня 2026 года.

Футбольный клуб "Динамо" заключил новый контракт с 19-летним форвардом Матвеем Пономаренко.

Павел Башинский

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