ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов

Пари Сен-Жермен обыграл миланский Интер в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА. Поединок завершился со счетом 5:0. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Детали

Прогнозы относительно сценария финала были разные. Но многие прогнозировали тяжелую, вязкую позиционную игру с малым количеством моментов, тем более – голов. Но финал, как это часто бывает, стал развиваться вопреки прогнозам. По крайней мере, ПСЖ времени на разведку не терял.

ПСЖ активно начал встречу, фактически зажав соперника на его половине поля. Давление парижан воплотилось в результат уже на 12-й минуте – Витинья отдал невероятную разрезную передачу на Дезире Дуэ, который нашел свободного Хакими в штрафной площадке. Марокканец без проблем отправил мяч в пустые ворота (1:0)

Уже через 8 минут Дуэ удвоил преимущество парижан, 19-летний француз ворвался в штрафную площадку и пробил по воротам, мяч от ноги Димарко дезориентировал Зоммера и влетел в сетку (2:0).

В целом первый тайм прошел в одни ворота. "Интер" за все время создал лишь один опасный момент – и тот со стандарта. Парижане были сильнее во всех компонентах: быстрее, точнее и мощнее.

Дуэ не остановился во второй половине и оформил дубль. Нападающий откликнулся на передачу Витиньи, опередил Бастони и ударом в ближний угол переиграл Зоммера (3:0).

В дальнейшем Хвича Кварацхелия использовал выход один на один с голкипером после паса Усмана Дембеле (4:0). Окончательный счет в игре установил еще один 19-летний игрок - Сенни Маюлу (5:0)

Для ПСЖ – это первый в истории титул чемпиона ЛЧ. До этого парижане играли в финале лишь раз – в 2020 году (поражение от Баварии 0:1).

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