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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Столкновения во время празднования победы ПСЖ во Франции: двое погибших, 500 арестованных

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Во Франции во время празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов погибли два человека, 192 получили ранения. Полиция арестовала более 500 человек из-за столкновений и беспорядков.

Столкновения во время празднования победы ПСЖ во Франции: двое погибших, 500 арестованных

Более 500 человек полиция арестовала в результате столкновений во время празднования финала Лиги чемпионов во Франции, где ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом. Два человека погибли, а 192 получили ранения, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу вечером по всему Парижу и за его пределами вспыхнули безумные празднования после того, как Пари Сен-Жермен разгромил итальянского соперника Интер и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Согласно предварительной оценке министерства внутренних дел, всего было арестовано 559 человек, в том числе 491 в Париже. Это привело к взятию под стражу 320 человек, 254 из которых - в Париже.

Молодой человек двадцати лет погиб во время дорожного столкновения с другим транспортным средством. Тогда как в юго-западном городе Дакс 17-летний подросток умер от ножевых ранений, сообщают французские СМИ.

Судебное расследование определит, можно ли связать это (смертельный случай в Париже) с празднованиями. На этом этапе, похоже, это связано с празднованиями

- отметили в полиции.

На Елисейских Полях, заполненных бутиками, были разгромлены автобусные остановки. А в полицию, которая боролась с массовыми беспорядками, бросали снаряды. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить толпу, когда тысячи сторонников стекались на площадь.

Кроме того, министерство внутренних дел сообщило о сотнях пожаров, в том числе о более 200 сожженных транспортных средств. Пострадали около 22 сотрудников сил безопасности и семь пожарных.

Напомним

Пари Сен-Жермен обыграл миланский Интер в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА. Поединок завершился со счетом 5:0.

Лилия Набока

Лилия Набока

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