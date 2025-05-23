"Реал" оголосив про звільнення Карло Анчелотті. Новий коуч Хабі Алонсо очолить команду вже з літа

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про завершення роботи на посаді головного тренера Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії. Новий тренер "галактікос" Хабі Алонсо очолить команду з червня і готуватиметься до Клубного чемпіонату світу, який стартує з 18 червня у США. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу "Реалу".

ФК "Реал Мадрид" та Карло Анчелотті досягли домовленості про завершення його роботи на посаді тренера "Реала". Наш клуб хотів би висловити свою вдячність і прихильність до однієї з великих легенд "Реала" і світового футболу - йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Вперше Карло Анчелотті очолив мадридський "Реал" у 2013 році замість Жозе Моурінью, підписавши трирічний контракт. За два роки у клубі, Анчелотті виграв Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. В травні 2015 року Анчелотті було звільнено.

Вже у червні 2021 року Анчелотті знову повернуся до "Реалу" з яким встиг виграти ще дві Ліги чемпіонів, двічі чемпіонат Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії, та один раз Кубок Іспанії. Окрім того, здобув золоті медалі Клубного чемпіонату світу та Суперкубок УЄФА.

У "Реалі" наголосили, що "Анчелотті провів команду через один з найуспішніших періодів у 123-річній історії і став тренером з найбільшою кількістю титулів в історії".

Загалом коуч здобув з "Реалом" 15 титулів за шість сезонів. Окрім того, Анчелотті єдиний тренер, який вигравав чемпіонати у п'яти топ-чемпіонатах Європи: Англії, Італії, Франції, Німеччині та Іспанії. Він вигравав у таких командах, як "Мілан", "Челсі", "Парі Сен-Жермен", "Баварія" та "Реал Мадрид".

Президент "галактікос" Флорентіно Перес заявив, що Карло Анчелотті назавжди став частиною великої мадридської родини.

Ми пишаємося тим, що мали змогу насолоджуватися тренером, який допоміг нам досягти такого великого успіху, а також зразково представляв цінності нашого клубу - сказав Перес.

Неминуче думати, що це особливі дні. Це моя остання гра (матч в суботу, 24 травня, проти "Реал Сосьєдад" - ред.), і завжди, коли етап або кар'єра добігає кінця, виникає багато емоцій. Це відбувається і зі мною в ці дні, але я зовсім не сумую. Я щасливий, тому що це кінець вражаючого етапу в моїй кар'єрі, і я зробив для цього клубу все, що міг. Рано чи пізно цей день повинен був настати, і я хочу подякувати всім, хто працював зі мною. Весь цей час я чудово проводив час. Я отримав багато любові і багато допомоги. Я тренував чудових гравців. Цей період добігає кінця, який був досить довгим, і він закінчився добре і в повній згоді з клубом. У мене ніколи не було суперечок з моїм президентом, і я не збирався сваритися з ним в останній день - сказав Анчелотті на пресконференції.

Також італієць побажав Хабі Алонсо, новому тренеру "Реалу", успіхів на посаді головного тренера.

Нехай він насолоджується цим - додав тренер.

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Раніше УНН повідомляв, що італійський спеціаліст очолив збірну Бразилії.

Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії: готуватиме команду до ЧС-2026

Видання The Guardian повідомляє, що Алонсо офіційно розпочне свою роботу в "Реалі" з 1 червня, перед стартом Клубного чемпіонату світу.

Варто зазначити, що за мадридців виступає український голкіпер Андрій Лунін. За інформацією ЗМІ, після приходу Алонсо, основним голкіпером залишиться Тібо Куртуа. Видання Defensa Сentral повідомляє, що італійський "Мілан", за який свого часу виступав нинішній голова УАФ Андрій Шевченко, зацікавлений у послугах Луніна, який шукає заміну Майку Меньяну, який не хоче продовжувати контракт із "россонері".

Куртуа є незмінним гравцем на "Сантьяго Бернабеу", де підписання Хабі Алонсо в якості нового тренера, який замінить Карло Анчелотті, як очікується, не принесе жодних серйозних змін у воротарській грі. Луніну, як ніколи, потрібна "додаткова розминка" напередодні заявки України на участь у Чемпіонаті світу наступного року і в розпал кар'єри, яка вимагає нового кроку вперед. Існує інтерес з боку Італії - пише видання.

Представники міланського клубу вже контактували з агентом Луніна Жорже Мендешем та готові витратити на підписання українця 15 млн євро, тоді як "Реал" хоче отримати щонайменше 25 млн євро.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США.