"Реал" оголосив про звільнення Карло Анчелотті. Новий коуч Хабі Алонсо очолить команду вже з літа

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
14:05 • 3020 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 15938 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 32076 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 30871 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 36351 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

09:52 • 40707 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 44444 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 131485 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66517 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 314678 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

23 травня, 05:09 • 103504 перегляди

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 11921 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 18436 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68367 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 41455 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 131467 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 228311 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 308945 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 298659 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 306902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Девід Ламмі

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68749 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 120337 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 162186 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 163762 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 162592 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

"Реал" оголосив про звільнення Карло Анчелотті. Новий коуч Хабі Алонсо очолить команду вже з літа

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Карло Анчелотті залишає посаду головного тренера Реала, щоб очолити збірну Бразилії. Хабі Алонсо прийде в червні та готуватиме команду до Клубного чемпіонату світу.

"Реал" оголосив про звільнення Карло Анчелотті. Новий коуч Хабі Алонсо очолить команду вже з літа

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про завершення роботи на посаді головного тренера Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії. Новий тренер "галактікос" Хабі Алонсо очолить команду з червня і готуватиметься до Клубного чемпіонату світу, який стартує з 18 червня у США. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу "Реалу".

ФК "Реал Мадрид" та Карло Анчелотті досягли домовленості про завершення його роботи на посаді тренера "Реала". Наш клуб хотів би висловити свою вдячність і прихильність до однієї з великих легенд "Реала" і світового футболу 

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Вперше Карло Анчелотті очолив мадридський "Реал" у 2013 році замість Жозе Моурінью, підписавши трирічний контракт. За два роки у клубі, Анчелотті виграв Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. В травні 2015 року Анчелотті було звільнено.

Вже у червні 2021 року Анчелотті знову повернуся до "Реалу" з яким встиг виграти ще дві Ліги чемпіонів, двічі чемпіонат Іспанії, двічі Суперкубок Іспанії, та один раз Кубок Іспанії. Окрім того, здобув золоті медалі Клубного чемпіонату світу та Суперкубок УЄФА.

У "Реалі" наголосили, що "Анчелотті провів команду через один з найуспішніших періодів у 123-річній історії і став тренером з найбільшою кількістю титулів в історії".

Загалом коуч здобув з "Реалом" 15 титулів за шість сезонів. Окрім того, Анчелотті єдиний тренер, який вигравав чемпіонати у п'яти топ-чемпіонатах Європи: Англії, Італії, Франції, Німеччині та Іспанії. Він вигравав у таких командах, як "Мілан", "Челсі", "Парі Сен-Жермен", "Баварія" та "Реал Мадрид".

Президент "галактікос" Флорентіно Перес заявив, що Карло Анчелотті назавжди став частиною великої мадридської родини.

Ми пишаємося тим, що мали змогу насолоджуватися тренером, який допоміг нам досягти такого великого успіху, а також зразково представляв цінності нашого клубу 

- сказав Перес.

Неминуче думати, що це особливі дні. Це моя остання гра (матч в суботу, 24 травня, проти "Реал Сосьєдад" - ред.), і завжди, коли етап або кар'єра добігає кінця, виникає багато емоцій. Це відбувається і зі мною в ці дні, але я зовсім не сумую. Я щасливий, тому що це кінець вражаючого етапу в моїй кар'єрі, і я зробив для цього клубу все, що міг. Рано чи пізно цей день повинен був настати, і я хочу подякувати всім, хто працював зі мною. Весь цей час я чудово проводив час. Я отримав багато любові і багато допомоги. Я тренував чудових гравців. Цей період добігає кінця, який був досить довгим, і він закінчився добре і в повній згоді з клубом. У мене ніколи не було суперечок з моїм президентом, і я не збирався сваритися з ним в останній день 

- сказав Анчелотті на пресконференції.

Також італієць побажав Хабі Алонсо, новому тренеру "Реалу", успіхів на посаді головного тренера.

Нехай він насолоджується цим 

- додав тренер.

Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”12.05.25, 15:09 • 2309 переглядiв

Раніше УНН повідомляв, що італійський спеціаліст очолив збірну Бразилії.

Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії: готуватиме команду до ЧС-202612.05.25, 18:43 • 2514 переглядiв

Видання The Guardian повідомляє, що Алонсо офіційно розпочне свою роботу в "Реалі" з 1 червня, перед стартом Клубного чемпіонату світу.

Варто зазначити, що за мадридців виступає український голкіпер Андрій Лунін. За інформацією ЗМІ, після приходу Алонсо, основним голкіпером залишиться Тібо Куртуа. Видання Defensa Сentral повідомляє, що італійський "Мілан", за який свого часу виступав нинішній голова УАФ Андрій Шевченко, зацікавлений у послугах Луніна, який шукає заміну Майку Меньяну, який не хоче продовжувати контракт із "россонері".

Куртуа є незмінним гравцем на "Сантьяго Бернабеу", де підписання Хабі Алонсо в якості нового тренера, який замінить Карло Анчелотті, як очікується, не принесе жодних серйозних змін у воротарській грі. Луніну, як ніколи, потрібна "додаткова розминка" напередодні заявки України на участь у Чемпіонаті світу наступного року і в розпал кар'єри, яка вимагає нового кроку вперед. Існує інтерес з боку Італії 

- пише видання.

Представники міланського клубу вже контактували з агентом Луніна Жорже Мендешем та готові витратити на підписання українця 15 млн євро, тоді як "Реал" хоче отримати щонайменше 25 млн євро.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Андрій Шевченко
Ліга чемпіонів УЄФА
The Guardian
Бразилія
Соединенные Штаты
Brent
$64.38
Bitcoin
$109,640.00
S&P 500
$5,779.96
Tesla
$336.84
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,339.80
Ethereum
$2,587.16