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Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Хабі Алонсо підписав контракт з "Реалом" до 2028 року та приступить до роботи під час Клубного чемпіонату світу. Анчелотті покине клуб, а Алонсо вже готується до нової ери.

Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”

Головний тренер німецького "Баєра 04" Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським "Реалом", за який виступає український воротар Андрій Лунін. Контракт розрахований на 3 роки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі Х, передає УНН.

Хабі Алонсо переходить до "Реалу". Історія підтверджена і угода підписана з Хабі як новим тренером до 2028 року. Персонал підібраний, контракт укладений 

- написав Романо.

Він також зазначив, що Алонсо планує приступити до обов’язків тренера "Реалу" вже під час Клубного чемпіонату світу, який стартує з 15 червня та пройде до 13 липня.

Скоро прощання з Анчелотті, а потім ера Хабі 

- додав Романо.

Наразі в клубі офіційно про призначення Алонсо не повідомляли.

Доповнення

Хабі Алонсо з 2009 року по 2014 рік виступав за мадридський "Реал". Після завершення кар’єри гравця, розпочав кар’єру тренера: спочатку був головним тренером мадридського "Реалу" до 14 років, потім перейшов на тренерську посаду до "Реал Сосьєдад Б", а з 2022 року очолює леверкузенський "Баєр 04", з яким в минулому сезоні виграв Бундеслігу, Кубок та Суперкубок Німеччини, завершивши чемпіонат без єдиної поразки.

Раніше пресслужба "Беєра 04" повідомляла, що Алонсо залишить команду після завершення сезону.

Після майже двох з половиною років, і протягом найуспішнішого періоду в історії клубу, наш головний тренер, Хабі Алонсо, залишить "Баєр 04" після закінчення сезону 

- повідомляли в клубі.

Нині мадридский "Реал" з 2021 року тренує італійський спеціаліст Карло Анчелотті, який вдруге був призначений на цю посаду. Під час другого перебування на посту тренера "Реалу", Анчелотті двічі виграв Лігу Чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, двічі чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та двічі Суперкубок Іспанії.

Іспанська преса повідомляє, що Карло Анчелотті після звільнення має підписати дворічний контракт зі збірною Бразилії.

Нагадаємо

Захисник футбольної команди "Ліверпуль" Трент Александер-Арнольд оголосив про свій перехід до "Реалу".

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