Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”

Головний тренер німецького "Баєра 04" Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським "Реалом", за який виступає український воротар Андрій Лунін. Контракт розрахований на 3 роки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі Х, передає УНН.

Хабі Алонсо переходить до "Реалу". Історія підтверджена і угода підписана з Хабі як новим тренером до 2028 року. Персонал підібраний, контракт укладений

Він також зазначив, що Алонсо планує приступити до обов’язків тренера "Реалу" вже під час Клубного чемпіонату світу, який стартує з 15 червня та пройде до 13 липня.

Наразі в клубі офіційно про призначення Алонсо не повідомляли.

Хабі Алонсо з 2009 року по 2014 рік виступав за мадридський "Реал". Після завершення кар’єри гравця, розпочав кар’єру тренера: спочатку був головним тренером мадридського "Реалу" до 14 років, потім перейшов на тренерську посаду до "Реал Сосьєдад Б", а з 2022 року очолює леверкузенський "Баєр 04", з яким в минулому сезоні виграв Бундеслігу, Кубок та Суперкубок Німеччини, завершивши чемпіонат без єдиної поразки.

Раніше пресслужба "Беєра 04" повідомляла, що Алонсо залишить команду після завершення сезону.

Після майже двох з половиною років, і протягом найуспішнішого періоду в історії клубу, наш головний тренер, Хабі Алонсо, залишить "Баєр 04" після закінчення сезону