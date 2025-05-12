Главный тренер “Байера” Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским “Реалом”

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура
Эксклюзив
13:00 • 78 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12:34 • 2586 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Эксклюзив
11:05 • 12092 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

08:59 • 20832 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
08:49 • 25442 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

08:13 • 49890 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
12 мая, 06:50 • 32085 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
12 мая, 06:38 • 35767 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Эксклюзив
12 мая, 05:40 • 63680 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

12 мая, 03:50 • 32566 просмотра

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
33%
747мм
Популярные новости

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

12 мая, 05:48 • 40812 просмотра

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

12 мая, 06:36 • 16549 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 34517 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 59016 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

07:26 • 23134 просмотра
публикации

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

08:13 • 49890 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

12 мая, 07:00 • 59594 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

12 мая, 05:40 • 63680 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 86315 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 193108 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 34958 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 31307 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 38545 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 119329 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 67045 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Главный тренер “Байера” Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским “Реалом”

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Хаби Алонсо подписал контракт с "Реалом" до 2028 года и приступит к работе во время Клубного чемпионата мира. Анчелотти покинет клуб, а Алонсо уже готовится к новой эре.

Главный тренер “Байера” Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским “Реалом”

Главный тренер немецкого "Байера 04" Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским "Реалом", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Контракт рассчитан на 3 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х, передает УНН.

Хаби Алонсо переходит в "Реал". История подтверждена и соглашение подписано с Хаби в качестве нового тренера до 2028 года. Персонал подобран, контракт заключен 

- написал Романо.

Он также отметил, что Алонсо планирует приступить к обязанностям тренера "Реала" уже во время Клубного чемпионата мира, который стартует с 15 июня и пройдет до 13 июля.

Скоро прощание с Анчелотти, а затем эра Хаби 

- добавил Романо.

Сейчас в клубе официально о назначении Алонсо не сообщали.

Дополнение

Хаби Алонсо с 2009 года по 2014 год выступал за мадридский "Реал". После завершения карьеры игрока начал карьеру тренера: сначала был главным тренером мадридского "Реала" до 14 лет, затем перешел на тренерскую должность в "Реал Сосьедад Б", а с 2022 года возглавляет леверкузенский "Байер 04", с которым в прошлом сезоне выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, завершив чемпионат без единого поражения.

Ранее пресс-служба "Байера 04" сообщала, что Алонсо покинет команду после завершения сезона.

После почти двух с половиной лет, и в течение самого успешного периода в истории клуба, наш главный тренер, Хаби Алонсо, покинет "Байер 04" после окончания сезона 

- сообщали в клубе.

Сейчас мадридский "Реал" с 2021 года тренирует итальянский специалист Карло Анчелотти, который во второй раз был назначен на эту должность. Во время второго пребывания на посту тренера "Реала", Анчелотти дважды выиграл Лигу Чемпионов, Клубный чемпионат мира, дважды чемпионат Испании, Кубок Испании и дважды Суперкубок Испании.

Испанская пресса сообщает, что Карло Анчелотти после увольнения должен подписать двухлетний контракт со сборной Бразилии.

Напомним

Защитник футбольной команды "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд объявил о своем переходе в "Реал".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Бразилия
Brent
$66.24
Bitcoin
$103,815.00
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.89
Золото
$3,228.66
Ethereum
$2,529.97