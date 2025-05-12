Главный тренер “Байера” Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским “Реалом”

Главный тренер немецкого "Байера 04" Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским "Реалом", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Контракт рассчитан на 3 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х, передает УНН.

Хаби Алонсо переходит в "Реал". История подтверждена и соглашение подписано с Хаби в качестве нового тренера до 2028 года. Персонал подобран, контракт заключен - написал Романо.

Он также отметил, что Алонсо планирует приступить к обязанностям тренера "Реала" уже во время Клубного чемпионата мира, который стартует с 15 июня и пройдет до 13 июля.

Скоро прощание с Анчелотти, а затем эра Хаби - добавил Романо.

Сейчас в клубе официально о назначении Алонсо не сообщали.

Дополнение

Хаби Алонсо с 2009 года по 2014 год выступал за мадридский "Реал". После завершения карьеры игрока начал карьеру тренера: сначала был главным тренером мадридского "Реала" до 14 лет, затем перешел на тренерскую должность в "Реал Сосьедад Б", а с 2022 года возглавляет леверкузенский "Байер 04", с которым в прошлом сезоне выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, завершив чемпионат без единого поражения.

Ранее пресс-служба "Байера 04" сообщала, что Алонсо покинет команду после завершения сезона.

После почти двух с половиной лет, и в течение самого успешного периода в истории клуба, наш главный тренер, Хаби Алонсо, покинет "Байер 04" после окончания сезона - сообщали в клубе.

Сейчас мадридский "Реал" с 2021 года тренирует итальянский специалист Карло Анчелотти, который во второй раз был назначен на эту должность. Во время второго пребывания на посту тренера "Реала", Анчелотти дважды выиграл Лигу Чемпионов, Клубный чемпионат мира, дважды чемпионат Испании, Кубок Испании и дважды Суперкубок Испании.

Испанская пресса сообщает, что Карло Анчелотти после увольнения должен подписать двухлетний контракт со сборной Бразилии.

Напомним

Защитник футбольной команды "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд объявил о своем переходе в "Реал".