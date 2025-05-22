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Легенда мадридського “Реалу” Модрич залишає клуб

Київ • УНН

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Легенда мадридського "Реалу" Лука Модрич залишить клуб після Клубного чемпіонату світу в США. Хорват виступав за "вершкових" з 2012 року та виграв 28 трофеїв.

Легенда мадридського “Реалу” Модрич залишає клуб

Мадридський "Реал" вирішив не продовжувати контракт із легендою клубу Лукою Модричем. Хорват, який перейшов до складу "вершкових" у 2012 році, залишить команду після Клубного чемпіонату світу, який починається з 18 червня у США. Про це повідомляє пресслужба "Реалу", передає УНН.

ФК "Реал Мадрид" та наш капітан Лука Модрич домовилися поставити крапку в незабутньому періоді його кар'єри гравця нашого клубу наприкінці Клубного чемпіонату світу, який наша команда проводитиме з 18 червня у США. "Реал Мадрид" хотів би висловити свою вдячність і любов людині, яка вже стала однією з найбільших легенд нашого клубу і світового футболу 

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Модрич приєднався до "Реалу" влітку 2012 року, перейшовши з "Тоттенгема" до "вершкових" за 35 млн євро.

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Що цікаво, у 2013 році журнал Marca назвав трансфер Модрича до "Реалу", а також трансфер Алекса Сонга до "Барселони" з "Арсеналу" найгіршими серед усіх переходів Іспанії влітку 2012 року.

У 2012 році тодішній головний тренер "Реалу" Жозе Моурінью заявив, що просить вболівальників мадридців дати Модричу трохи часу та набратися терпіння.

Він настільки хороший, що "Бернабеу" закохається в нього і його рівень 

- казав тоді Моурінью.

Вже минулого року Моурінью назвав трансфер Модрича до "Реалу" "своєю гордістю".

Лука Модрич - це краса футболу. Він моя гордість, тому що я взяв його в "Реал", коли ніхто не вірив, що він відповідає рівню "Реала". І через скільки років? 12, 13, 14 років? Він все ще там грає, тому він моя гордість 

- заявляв Моурінью.

Модрич став для "Реалу" важливим гравцем. За тринадцять сезонів він виграв 28 титулів: 6 титулів Ліги чемпіонів, 6 клубних чемпіонатів світу, 5 Суперкубків Європи, 4 Ліги чемпіонів, 2 Кубки Короля та 5 Суперкубків Іспанії.

Модрич також виграв найбільшу кількість титулів за "Реал" за 123 роки історії клубу.

На індивідуальному рівні хорват виграв у 2018 році "Золотий м'яч", нагороду "Найкращий гравець року FIFA" та був названий гравцем року УЄФА. Він 6 разів ставав учасником Чемпіонату світу з футболу FIFA FIFPro World XI і 2 рази був визнаний найкращим півзахисником Ліги чемпіонів.

Видання COPE повідомляє, що Модрич хотів би продовжити контракт з "Реалом" ще на сезон, не проти і колишній його одноклубник Хабі Алонсо, який очолить команду вже з літа.

Очікується, що півзахисник попрощається з вболівальниками "вершкових" у матчі останнього туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться в суботу, 24 травня, на "Сантьяго Бернабеу".

Головний тренер “Баєра” Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським “Реалом”12.05.25, 15:09 • 2305 переглядiв

Момент настав. Момент, якого я ніколи не хотів, але це футбол, а в житті все має початок і кінець... У суботу я зіграю свою останню гру на "Сантьяго Бернабеу". Я приїхав у 2012 році з ілюзією, що носитиму футболку найкращої команди світу, з амбіціями робити великі справи, але я не міг уявити, що буде далі. Гра за "Реал Мадрид" змінила моє життя як футболіста і як людини. Я пишаюся тим, що був частиною однієї з найуспішніших епох найкращого клубу в історії 

- написав Модрич в Instagram.

Він наголосив, що за роки проведені в "Реалі" пережив неймовірні моменти, повернення, які здавалися неможливими, фінали, святкування та чарівні ночі на "Бернабеу".

Я їду з повним серцем. Сповнений гордості, вдячності та незабутніх спогадів. І хоча після Клубного чемпіонату світу я більше не вийду в цій футболці на поле, я завжди буду мадридцем. Ми ще зустрінемося. "Реал Мадрид" завжди буде моїм домом. До кінця мого життя 

- додав хорват.

Варто також зазначити, що раніше повідомлялося про відхід із клубу іншої легенди "Реалу" - Лукаса Васкеса. Інсайдер Фабріціо Романо зазначив, що відхід із клубу пов’язаний із переходом до стану "галактікос" Трента Александра-Арнольда.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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