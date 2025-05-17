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Мадридський “Реал” офіційно підписав захисника “Борнмута” Гейсена: наступним на вихід Забарний?

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Мадридський Реал оголосив про підписання захисника Діна Гейсена. Борнмут готовий продати Забарного за 59,5 млн євро, ним цікавляться Ньюкасл та Манчестер Сіті.

Мадридський “Реал” офіційно підписав захисника “Борнмута” Гейсена: наступним на вихід Забарний?

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, офіційно оголосив про підписання захисника збірної Іспанії та англійського "Борнмута" Діна Гейсена. "Вишні" не хочуть розставатися з іншим основним захисником - українцем Іллею Забарним, але готові розглянути пропозицію по гравцю, якщо за українця запропонують до 60 млн євро. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу "Реалу".

Деталі

"Реал Мадрид" та "Борнмут" досягли домовленості про трансфер гравця Діна Гейсена, який пов'язаний з нашим клубом на найближчі п'ять сезонів, з 1 червня 2025 року по 30 червня 2030 року

- заявили в клубі.

В "Реалі" наголосили, що Гейсен вже є гравцем збірної Іспанії та встиг пограти в італійській Серії А за "Ювентус" та "Рому", а також у Англійській Прем'єр-лізі за "Борнмут".

Окрім того, Гейсен номінований на звання найкращого молодого гравця АПЛ сезону 2024/2025.

Сума трансферу захисника не вказується, проте, за даними порталу Transfermarkt, за гравця заплатили 59 млн євро.

Доповнення

Дін Гейсен - вихованець іспанської "Малаги". В 2021 перейшов до італійського "Ювентусу", а у сезоні 2023/2024 року виступав за італійську "Рому". В липні 2024 року за 15,2 млн євро перебрався до англійського "Борнмута", за який виступає захисник збірної України Ілля Забарний.

В нинішньому сезоні зв’язка в центрі захисту Забарний-Гейсен стала основною в "Борнмуті". Гейсен в поточному сезоні провів 30 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав одну гольову.

Ілля Забарний в цьому сезоні провів на 4 гри більше, ніж Гейсен, в яких не відзначився гольовими діями.

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Керівництво "вишень" після продажу Гейсена не хотіло б розставатися з Забарним, але, за даними ЗМІ, якщо за нього запропонують 59,5 млн євро, то англійський клуб готовий розглянути продаж українського захисника.

Основними претендентами на Забарного вважаються "Ньюкасл" і "Манчестер Сіті". "Сороки" вже давно стежать за українцем, а "Мансіті" готується до чистки складу за підсумками сезону.

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Також варто зазначити, що український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може залишити "вершкових" після завершення сезону. Турецький "Фенербахче", який тренує Жозе Моуріньо, за даними ЗМІ, хоче підписати Луніна після завершення сезону.

Повідомляється, що керівництво "Фенербахче" вже контактувало з агентом Луніна, а після закінчення сезону клуб готовий провести переговори з "Реалом".

Нагадаємо

Головний тренер німецького "Баєра 04" Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським "Реалом", за який виступає український воротар Андрій Лунін. Контракт розрахований на 3 роки.

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, очолив збірну Бразилії. Італійський фахівець розпочне роботу наприкінці травня.

Павло Башинський

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