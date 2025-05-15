Найдорожчий захисник в історії клубу: "Реал Мадрид" виграв боротьбу за гравця "Борнмута" Діна Гейсена

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
18:19 • 2868 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

16:24 • 35664 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15:19 • 41175 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 81797 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 101680 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 156868 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 145986 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 297320 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 104325 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 72041 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
70%
744мм
Популярнi новини

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 09:17 • 79725 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

15 травня, 10:49 • 68275 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 100881 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54316 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

15:22 • 35302 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

16:24 • 35693 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 101017 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 176359 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 243314 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 297335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

14:45 • 21922 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

13:23 • 54419 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 95369 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 130760 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 80008 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Найдорожчий захисник в історії клубу: "Реал Мадрид" виграв боротьбу за гравця "Борнмута" Діна Гейсена

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Реал Мадрид виплатить за Гейсена 50 мільйонів фунтів, зробивши його найдорожчим захисником в історії клубу. У боротьбі за гравця «Борнмута» обійшли ПСЖ, Челсі та Арсенал.

Найдорожчий захисник в історії клубу: "Реал Мадрид" виграв боротьбу за гравця "Борнмута" Діна Гейсена

"Реал Мадрид" погодився виплатити відступну суму Гейсена у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Передає УНН із посиланням на El Pais та ВВС.

Деталі

"Реал Мадрид" посилив захист. Президент футбольного клубу Флорентіно Перес погодив новому тренеру Хабі Алонсо, який підписав контракт з "Реалом" до 2028 року, другого захисника, - гіспанського та нідерландського футболіста Діна Гейсена.

На 20-річного гравця збірної Іспанії претендували ПСЖ, Челсі та Арсенал. Але партнер Іллі Забарного вирішив віддати перевагу королівському клубу.

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті14.05.25, 21:32 • 156640 переглядiв

Підписання Гейсена стане найдорожчим історії клубу серед позицій захисників. Тобто трансфер гравця Борнмута випередив фінансову угоду за перехід Едера Мілітао, за якого "Реал Мадрид" заплатив 50 мільйонів євро у березні 2019 року. 

Доповнення

Отже Гейсен обрав "Реал" і повернеться до Іспанії, де він виріс, граючи за академію "Коста Уніда" в Марбельї та молодіжну команду "Малаги".

Головний тренер "Баєра" з Леверкузена Хабі Алонсо, який замінить Карло Анчелотті на посаді головного тренера "Реала", відіграв важливу роль у рішенні підписати захисника та надав пріоритет підписанню молодого центрального захисника, пише ВВС.

Довідка

Гейсен перейшов до "Борнмута" з "Ювентуса" минулого літа за 12,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

Хабі Алонсо приступить до роботи з Реалом під час Клубного чемпіонату світу. 

Засновник Reddit Оганян купує частку в жіночому "Челсі"15.05.25, 19:31 • 1256 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
Іспанія
Brent
$64.58
Bitcoin
$103,915.50
S&P 500
$5,913.64
Tesla
$344.41
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,224.50
Ethereum
$2,566.22