Найдорожчий захисник в історії клубу: "Реал Мадрид" виграв боротьбу за гравця "Борнмута" Діна Гейсена
Київ • УНН
Реал Мадрид виплатить за Гейсена 50 мільйонів фунтів, зробивши його найдорожчим захисником в історії клубу. У боротьбі за гравця «Борнмута» обійшли ПСЖ, Челсі та Арсенал.
"Реал Мадрид" погодився виплатити відступну суму Гейсена у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Передає УНН із посиланням на El Pais та ВВС.
Деталі
"Реал Мадрид" посилив захист. Президент футбольного клубу Флорентіно Перес погодив новому тренеру Хабі Алонсо, який підписав контракт з "Реалом" до 2028 року, другого захисника, - гіспанського та нідерландського футболіста Діна Гейсена.
На 20-річного гравця збірної Іспанії претендували ПСЖ, Челсі та Арсенал. Але партнер Іллі Забарного вирішив віддати перевагу королівському клубу.
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Підписання Гейсена стане найдорожчим історії клубу серед позицій захисників. Тобто трансфер гравця Борнмута випередив фінансову угоду за перехід Едера Мілітао, за якого "Реал Мадрид" заплатив 50 мільйонів євро у березні 2019 року.
Доповнення
Отже Гейсен обрав "Реал" і повернеться до Іспанії, де він виріс, граючи за академію "Коста Уніда" в Марбельї та молодіжну команду "Малаги".
Головний тренер "Баєра" з Леверкузена Хабі Алонсо, який замінить Карло Анчелотті на посаді головного тренера "Реала", відіграв важливу роль у рішенні підписати захисника та надав пріоритет підписанню молодого центрального захисника, пише ВВС.
Довідка
Гейсен перейшов до "Борнмута" з "Ювентуса" минулого літа за 12,6 мільйона фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
Хабі Алонсо приступить до роботи з Реалом під час Клубного чемпіонату світу.
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