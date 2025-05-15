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Самый дорогой защитник в истории клуба: "Реал Мадрид" выиграл борьбу за игрока "Борнмута" Дина Гейсена

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Реал Мадрид выплатит за Гейсена 50 миллионов фунтов, сделав его самым дорогим защитником в истории клуба. В борьбе за игрока «Борнмута» обошли ПСЖ, Челси и Арсенал.

Самый дорогой защитник в истории клуба: "Реал Мадрид" выиграл борьбу за игрока "Борнмута" Дина Гейсена

"Реал Мадрид" согласился выплатить отступную сумму Хейсена в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

Передает УНН со ссылкой на El Pais и ВВС.

Детали

"Реал Мадрид" усилил защиту. Президент футбольного клуба Флорентино Перес согласовал новому тренеру Хаби Алонсо, который подписал контракт с "Реалом" до 2028 года, второго защитника, - гиспанского и нидерландского футболиста Дина Хейсена.

На 20-летнего игрока сборной Испании претендовали ПСЖ, Челси и Арсенал. Но партнер Ильи Забарного решил отдать предпочтение королевскому клубу.

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Подписание Хейсена станет самым дорогим в истории клуба среди позиций защитников. То есть трансфер игрока Борнмута опередил финансовую сделку за переход Эдера Милитао, за которого "Реал Мадрид" заплатил 50 миллионов евро в марте 2019 года.

Дополнение

Итак Хейсен выбрал "Реал" и вернется в Испанию, где он вырос, играя за академию "Коста Унида" в Марбелье и молодежную команду "Малаги".

Главный тренер "Байера" из Леверкузена Хаби Алонсо, который заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала", сыграл важную роль в решении подписать защитника и предоставил приоритет подписанию молодого центрального защитника, пишет ВВС.

Справка

Хейсен перешел в "Борнмут" из "Ювентуса" прошлым летом за 12,6 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним

Хаби Алонсо приступит к работе с Реалом во время Клубного чемпионата мира.

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