Самый дорогой защитник в истории клуба: "Реал Мадрид" выиграл борьбу за игрока "Борнмута" Дина Гейсена
Киев • УНН
Реал Мадрид выплатит за Гейсена 50 миллионов фунтов, сделав его самым дорогим защитником в истории клуба. В борьбе за игрока «Борнмута» обошли ПСЖ, Челси и Арсенал.
"Реал Мадрид" согласился выплатить отступную сумму Хейсена в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.
Передает УНН со ссылкой на El Pais и ВВС.
Детали
"Реал Мадрид" усилил защиту. Президент футбольного клуба Флорентино Перес согласовал новому тренеру Хаби Алонсо, который подписал контракт с "Реалом" до 2028 года, второго защитника, - гиспанского и нидерландского футболиста Дина Хейсена.
На 20-летнего игрока сборной Испании претендовали ПСЖ, Челси и Арсенал. Но партнер Ильи Забарного решил отдать предпочтение королевскому клубу.
Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти 14.05.25, 21:32 • 155053 просмотра
Подписание Хейсена станет самым дорогим в истории клуба среди позиций защитников. То есть трансфер игрока Борнмута опередил финансовую сделку за переход Эдера Милитао, за которого "Реал Мадрид" заплатил 50 миллионов евро в марте 2019 года.
Дополнение
Итак Хейсен выбрал "Реал" и вернется в Испанию, где он вырос, играя за академию "Коста Унида" в Марбелье и молодежную команду "Малаги".
Главный тренер "Байера" из Леверкузена Хаби Алонсо, который заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала", сыграл важную роль в решении подписать защитника и предоставил приоритет подписанию молодого центрального защитника, пишет ВВС.
Справка
Хейсен перешел в "Борнмут" из "Ювентуса" прошлым летом за 12,6 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним
Хаби Алонсо приступит к работе с Реалом во время Клубного чемпионата мира.
Основатель Reddit Оганян покупает долю в женском "Челси"15.05.25, 19:31 • 1068 просмотров