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Основатель Reddit Оганян покупает долю в женском "Челси"

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Алексис Оганян, муж Серены Уильямс, приобрел 8-10% акций женской команды "Челси" за около 20 млн фунтов. Он войдет в совет директоров клуба.

Основатель Reddit Оганян покупает долю в женском "Челси"
www.instagram.com/alexisohanian

Основатель Reddit Алексис Оганян купил долю в женской команде "Челси" (Chelsea), подтвердил клуб, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Оганян, который женат на теннисистке Серене Уильямс, получит место в совете директоров женской команды "Челси" после покупки 8-10% акций, которые, как считают, стоят около 20 млн фунтов стерлингов (около 23,8 млн евро).

"Это знаменательный день в истории женской команды "Челси" и женского футбола в Европе и за ее пределами", - сказал Аки Мандхар, генеральный директор женской команды "Челси".

"Эти инвестиции подтверждают прошлые успехи клуба, но, что еще важнее, это еще одно доказательство на рынке постоянного роста и потенциала женского футбола. Нет большего чемпиона по инвестициям в будущее девочек и женского спорта, чем Алексис, и мы невероятно гордимся тем, что приветствуем его в клубе", - указал он.

"Как основатель и владелец ФК "Энджел Сити" (Angel City FC), я увидел возможность создать и развить всемирный бренд в женском футболе, и я уверен, что Chelsea FC Women - это следующий всемирный женский спортивный бренд", - сказал Оганян.

Дополнение

Ранее в этом месяце женский клуб "Челси" выиграл свой шестой подряд титул Чемпионата Англии по футболу среди женщин (WSL). Они стали первой командой, которая завершила 22-матчевую серию игр без поражений и установила новый рекорд лиги в 60 очков.

"Челси" также вышел в полуфинал женской Лиги чемпионов, но был выбит действующим обладателем трофея "Барселоной" со счетом 8-2 по сумме двух матчей.

42-летний Оганян ранее инвестировал в женский футбол, будучи крупнейшим акционером американского клуба ФК "Энджел Сити", пока его не продали в 2024 году за 192,3 млн фунтов стерлингов (228,6 млн евро) - как указано, самая высокая цена за женскую спортивную команду до этой сделки.

Оганян, который также владеет акциями TGL Golf League, основал гиганта социальных сетей Reddit и имеет предполагаемый чистый капитал в объеме 150 млн долларов, внешняя стоимость.

Юлия Шрамко

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