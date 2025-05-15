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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
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Засновник Reddit Оганян купує частку в жіночому "Челсі"

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Алексіс Оганян, чоловік Серени Вільямс, придбав 8-10% акцій жіночої команди "Челсі" за близько 20 млн фунтів. Він увійде до ради директорів клубу.

Засновник Reddit Оганян купує частку в жіночому "Челсі"
www.instagram.com/alexisohanian

Засновник Reddit Алексіс Оганян купив частку у жіночій команді "Челсі" (Chelsea), підтвердив клуб, пише УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

Оганян, який одружений з тенісисткою Сереною Вільямс, отримає місце в раді директорів жіночої команди "Челсі" після покупки 8-10% акцій, які, як вважають, коштують близько 20 млн фунтів стерлінгів (близько 23,8 млн євро).

"Це знаменний день в історії жіночої команди "Челсі" та жіночого футболу в Європі та за її межами", - сказав Акі Мандхар, генеральний директор жіночої команди "Челсі".

"Ці інвестиції підтверджують минулі успіхи клубу, але, що ще важливіше, це ще один доказ на ринку постійного зростання та потенціалу жіночого футболу. Немає більшого чемпіона з інвестицій у майбутнє дівчаток та жіночого спорту, ніж Алексіс, і ми неймовірно пишаємося тим, що вітаємо його у клубі", - вказав він.

"Як засновник і власник ФК "Енджел Сіті" (Angel City FC), я побачив можливість створити та розвинути всесвітній бренд у жіночому футболі, і я впевнений, що Chelsea FC Women - це наступний всесвітній жіночий спортивний бренд", - сказав Оганян.

Доповнення

Раніше цього місяця жіночий клуб "Челсі" виграв свій шостий поспіль титул Чемпіонату Англії з футболу серед жінок (WSL). Вони стали першою командою, яка завершила 22-матчеву серію ігор без поразок та встановила новий рекорд ліги у 60 очок.

"Челсі" також вийшов у півфінал жіночої Ліги чемпіонів, але був вибитий чинним володарем трофею "Барселоною" з рахунком 8-2 за сумою двох матчів.

42-річний Оганян раніше інвестував у жіночий футбол, будучи найбільшим акціонером американського клубу ФК "Енджел Сіті", поки його не продали в 2024 році за 192,3 млн фунтів стерлінгів (228,6 млн євро) - як вказано, найвища ціна за жіночу спортивну команду до цієї угоди.

Оганян, який також володіє акціями TGL Golf League, заснував гіганта соціальних мереж Reddit і має передбачуваний чистий капітал обсягом 150 млн доларів, зовнішня вартість.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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