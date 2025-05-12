Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії: готуватиме команду до ЧС-2026

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, очолив збірну Бразилії. Італійський фахівець розпочне роботу наприкінці травня. Про це повідомляє Бразильська конфедерація футболу, передає УНН.

Найвеличнішу національну команду в історії футболу тепер очолить найуспішніший тренер світу. Карло Анчелотті, синонім історичних досягнень, був оголошений у понеділок президентом CBF Еднальдо Родрігесом новим тренером збірної Бразилії - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Анчелотті тренуватиме збірну Бразилії на ЧС-2026. Видання The Athletic повідомляє, що Анчелотті стане повноцінним тренером "Селесао" 26 травня. Анчелотті замінить Доріваля Жуніора, якого було звільнено у березні після 14 місяців на посаді, а його перший матч заплановано на відбірковий матч чемпіонату світу проти Еквадору 6 червня.

Наголошується, що італієць стане першим іноземним тренером, який тренував збірну Бразилії.

Запрошення Карло Анчелотті очолити Бразилію - це більше, ніж стратегічний крок. Це заява всьому світу, що ми сповнені рішучості повернути собі перше місце на п'єдесталі пошани. Він - найкращий тренер в історії, і тепер він очолює найкращу команду на планеті. Разом ми напишемо нові славні глави для бразильського футболу - зазначив Родрігес.

Доповнення

Нині збірна Бразилія зіграла 14 матчів у кваліфікації на Чемпіонат світу-2026, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. "Селесао" після 14 поєдинків займають 4 місце, маючи у своєму активі 21 очко. Наразі від Південної Америки на ЧС-2026 кваліфікувалася збірна Аргентини.

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Напередодні УНН повідомляв, що головний тренер німецького "Баєра 04" Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським "Реалом", за який виступає український воротар Андрій Лунін. Контракт розрахований на 3 роки.