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Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии: будет готовить команду к ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии и будет готовить команду к ЧМ-2026. Итальянский специалист начнет работу в конце мая, став первым иностранным тренером сборной.

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии: будет готовить команду к ЧМ-2026

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, возглавил сборную Бразилии. Итальянский специалист начнет работу в конце мая. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола, передает УНН.

Величайшую национальную команду в истории футбола теперь возглавит самый успешный тренер мира. Карло Анчелотти, синоним исторических достижений, был объявлен в понедельник президентом CBF Эднальдо Родригесом новым тренером сборной Бразилии 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Анчелотти будет тренировать сборную Бразилии на ЧМ-2026. Издание The Athletic сообщает, что Анчелотти станет полноценным тренером "Селесао" 26 мая. Анчелотти заменит Доривала Жуниора, который был уволен в марте после 14 месяцев в должности, а его первый матч запланирован на отборочный матч чемпионата мира против Эквадора 6 июня.

Отмечается, что итальянец станет первым иностранным тренером, который тренировал сборную Бразилии.

Приглашение Карло Анчелотти возглавить Бразилию - это больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале почета. Он - лучший тренер в истории, и теперь он возглавляет лучшую команду на планете. Вместе мы напишем новые славные главы для бразильского футбола 

- отметил Родригес.

Дополнение

В настоящее время сборная Бразилии сыграла 14 матчей в квалификации на Чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. "Селесао" после 14 поединков занимают 4 место, имея в своем активе 21 очко. Сейчас от Южной Америки на ЧМ-2026 квалифицировалась сборная Аргентины.

Трамп убежден, что чемпионат мира по футболу может стать стимулом для россии прекратить войну - BBC07.05.25, 13:28 • 8623 просмотра

Накануне УНН сообщал, что главный тренер немецкого "Байера 04" Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским "Реалом", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Контракт рассчитан на 3 года.

Павел Башинский

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