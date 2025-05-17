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Мадридский “Реал” официально подписал защитника “Борнмута” Хейсена: следующим на выход Забарный?

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Мадридский Реал объявил о подписании защитника Дина Хейсена. Борнмут готов продать Забарного за 59,5 млн евро, им интересуются Ньюкасл и Манчестер Сити.

Мадридский “Реал” официально подписал защитника “Борнмута” Хейсена: следующим на выход Забарный?

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, официально объявил о подписании защитника сборной Испании и английского "Борнмута" Дина Хейсена. "Вишни" не хотят расставаться с другим основным защитником - украинцем Ильей Забарным, но готовы рассмотреть предложение по игроку, если за украинца предложат до 60 млн евро. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Реала".

Детали

"Реал Мадрид" и "Борнмут" достигли договоренности о трансфере игрока Дина Хейсена, который связан с нашим клубом на ближайшие пять сезонов, с 1 июня 2025 года по 30 июня 2030 года

- заявили в клубе.

В "Реале" отметили, что Хейсен уже является игроком сборной Испании и успел поиграть в итальянской Серии А за "Ювентус" и "Рому", а также в Английской Премьер-лиге за "Борнмут".

Кроме того, Хейсен номинирован на звание лучшего молодого игрока АПЛ сезона 2024/2025.

Сумма трансфера защитника не указывается, однако, по данным портала Transfermarkt, за игрока заплатили 59 млн евро.

Дополнение

Дин Хейсен - воспитанник испанской "Малаги". В 2021 перешел в итальянский "Ювентус", а в сезоне 2023/2024 года выступал за итальянскую "Рому". В июле 2024 года за 15,2 млн евро перебрался в английский "Борнмут", за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.

В нынешнем сезоне связка в центре защиты Забарный-Хейсен стала основной в "Борнмуте". Хейсен в текущем сезоне провел 30 поединков, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую.

Илья Забарный в этом сезоне провел на 4 игры больше, чем Хейсен, в которых не отметился голевыми действиями.

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Руководство "вишен" после продажи Хейсена не хотело бы расставаться с Забарным, но, по данным СМИ, если за него предложат 59,5 млн евро, то английский клуб готов рассмотреть продажу украинского защитника.

Основными претендентами на Забарного считаются "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". "Сороки" уже давно следят за украинцем, а "МанСити" готовится к чистке состава по итогам сезона.

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Также стоит отметить, что украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть "сливочных" после завершения сезона. Турецкий "Фенербахче", который тренирует Жозе Моуриньо, по данным СМИ, хочет подписать Лунина после завершения сезона.

Сообщается, что руководство "Фенербахче" уже контактировало с агентом Лунина, а после окончания сезона клуб готов провести переговоры с "Реалом".

Напомним

Главный тренер немецкого "Байера 04" Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским "Реалом", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Контракт рассчитан на 3 года.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, возглавил сборную Бразилии. Итальянский специалист начнет работу в конце мая.

Павел Башинский

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