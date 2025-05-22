Легенда мадридского “Реала” Модрич покидает клуб

Мадридский "Реал" решил не продлевать контракт с легендой клуба Лукой Модричем. Хорват, который перешел в состав "сливочных" в 2012 году, покинет команду после Клубного чемпионата мира, который начинается с 18 июня в США. Об этом сообщает пресс-служба "Реала", передает УНН.

ФК "Реал Мадрид" и наш капитан Лука Модрич договорились поставить точку в незабываемом периоде его карьеры игрока нашего клуба в конце Клубного чемпионата мира, который наша команда будет проводить с 18 июня в США. "Реал Мадрид" хотел бы выразить свою благодарность и любовь человеку, который уже стал одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола - говорится в заявлении клуба.

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Модрич присоединился к "Реалу" летом 2012 года, перейдя из "Тоттенхэма" к "сливочным" за 35 млн евро.

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Что интересно, в 2013 году журнал Marca назвал трансфер Модрича в "Реал", а также трансфер Алекса Сонга в "Барселону" из "Арсенала" худшими среди всех переходов Испании летом 2012 года.

В 2012 году тогдашний главный тренер "Реала" Жозе Моуринью заявил, что просит болельщиков мадридцев дать Модричу немного времени и набраться терпения.

Он настолько хорош, что "Бернабеу" влюбится в него и его уровень - говорил тогда Моуринью.

Уже в прошлом году Моуринью назвал трансфер Модрича в "Реал" "своей гордостью".

Лука Модрич - это красота футбола. Он моя гордость, потому что я взял его в "Реал", когда никто не верил, что он соответствует уровню "Реала". И через сколько лет? 12, 13, 14 лет? Он все еще там играет, поэтому он моя гордость - заявлял Моуринью.

Модрич стал для "Реала" важным игроком. За тринадцать сезонов он выиграл 28 титулов: 6 титулов Лиги чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков Европы, 4 Лиги чемпионов, 2 Кубка Короля и 5 Суперкубков Испании.

Модрич также выиграл наибольшее количество титулов за "Реал" за 123 года истории клуба.

На индивидуальном уровне хорват выиграл в 2018 году "Золотой мяч", награду "Лучший игрок года FIFA" и был назван игроком года УЕФА. Он 6 раз становился участником Чемпионата мира по футболу FIFA FIFPro World XI и 2 раза был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов.

Издание COPE сообщает, что Модрич хотел бы продлить контракт с "Реалом" еще на сезон, не против и бывший его одноклубник Хаби Алонсо, который возглавит команду уже с лета.

Ожидается, что полузащитник попрощается с болельщиками "сливочных" в матче последнего тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада", который состоится в субботу, 24 мая, на "Сантьяго Бернабеу".

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Момент настал. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец... В субботу я сыграю свою последнюю игру на "Сантьяго Бернабеу". Я приехал в 2012 году с иллюзией, что буду носить футболку лучшей команды мира, с амбициями делать великие дела, но я не мог представить, что будет дальше. Игра за "Реал Мадрид" изменила мою жизнь как футболиста и как человека. Я горжусь тем, что был частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории - написал Модрич в Instagram.

Он подчеркнул, что за годы, проведенные в "Реале", пережил невероятные моменты, возвращения, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на "Бернабеу".

Я уезжаю с полным сердцем. Полон гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. И хотя после Клубного чемпионата мира я больше не выйду в этой футболке на поле, я всегда буду мадридцем. Мы еще встретимся. "Реал Мадрид" всегда будет моим домом. До конца моей жизни - добавил хорват.

Стоит также отметить, что ранее сообщалось об уходе из клуба другой легенды "Реала" - Лукаса Васкеса. Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что уход из клуба связан с переходом в стан "галактикос" Трента Александра-Арнольда.

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Напомним

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, возглавил сборную Бразилии. Итальянский специалист начнет работу в конце мая.

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании защитника сборной Испании и английского "Борнмута" Дина Гейсена. "Вишни" не хотят расставаться с другим основным защитником - украинцем Ильей Забарным, но готовы рассмотреть предложение по игроку, если за украинца предложат до 60 млн евро.