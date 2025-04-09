Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого
сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в своей карьере вышел в финал НБА, став вторым украинцем в истории, который
совершил этот подвиг, играя за «Бостон Селтикс».
Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.
ФИФА может разрешить проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом, а также создать рабочую группу для изучения
возможности проведения матчей таких лиг, как Ла Лига и Премьер-лига, в прибыльных регионах, таких как Северная Америка и Азия.
Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он
становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.