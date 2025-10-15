$41.750.14
ukenru
Эксклюзив
18:12 • 9570 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 22926 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 37020 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 30514 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 30316 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 25223 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19306 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18047 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 37144 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 37085 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Определены 25 номинантов на награду Golden Boy 2025: кто в списке

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2025. В список вошли 20 игроков по индексу Golden Boy Index и 5 Wild-card, победитель будет определен в ноябре.

Определены 25 номинантов на награду Golden Boy 2025: кто в списке

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2025, которую ежегодно получает лучший молодой футболист Европы в возрасте до 21 года. Больше всего представителей Франции и Англии, передает УНН.

Golden Boy 2025 подошел к финальной стадии, сегодня был объявлен список финалистов, претендующих на звание European Golden Boy 2025. Это произошло в Бадиа-ди-Сан-Андреа, в Генуе, в старейшем спортивном интернате Италии. В список 25 финалистов, претендующих на главную награду, вошли 20 лучших игроков по индексу Golden Boy Index - рейтингу, составленному Football Benchmark, партнером премии по данным и аналитике, за исключением безоговорочного лидера рейтинга Ламина Ямаля, которого исключили из правил 

- пишет газета.

В списке 25 финалистов из 13 стран, среди которых лидируют Франция и Англия с 5 игроками, за ними следуют Испания, Италия, Турция и Португалия. С 9 кандидатами Премьер-лига Англии возглавляет рейтинг наиболее представленных чемпионатов, опережая Ла Лигу, Лигу 1 и португальскую Лигу.

Список из 20 номинантов, которых определили Football Benchmark:

  • Дезире Дуэ («ПСЖ»);
    • Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);
      • Сенни Меюлю («ПСЖ»);
        • Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
          • Эльес Бен Сегир («Байер 04»);
            • Мамаду Сарр (принадлежит «Челси», выступает в аренде за «Страсбург»);
              • Итан Нванери («Арсенал»);
                • Нико О'Райли («Манчестер Сити»);
                  • Арчи Грей («Тоттенхэм»);
                    • Пау Кубарси («Барселона»);
                      • Дин Хейсен («Реал»);
                        • Кенан Йылдыз («Ювентус»);
                          • Арда Гюлер («Реал»);
                            • Жеовани Кенда («Спортинг»);
                              • Франко Мастантуоно («Реал»);
                                • Йоррел Хато («Челси»);
                                  • Эстевао («Челси»);
                                    • Виктор Фрогольдт («Порту»);
                                      • Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»).

                                        Дополнение

                                        "Golden Boy" - ежегодная награда, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. Все номинанты должны быть моложе 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Награда вручается каждый год, начиная с 2003 года, итальянской газетой Tuttosport.

                                        Первым обладателем награды стал Рафаэль Ван дер Варт из "Аякса".

                                        В этом году обладатель трофея определится в Турине в ноябре. Отметим, что редакция Tuttosport также выбрала еще 5 номинантов на награду в этом сезоне (Wild-card):

                                        • Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд»);
                                          • Пио Эспозито («Интер»);
                                            • Родриго Мора («Порту»);
                                              • Джованни Леоне («Ливерпуль»);
                                                • Александар Станкович («Брюгге»);

                                                  Награду в прошлом году выиграл испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а потому по регламенту не может участвовать в голосовании, потому что награда вручается только один раз.

                                                  Напомним

                                                  Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.

                                                  В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати.

                                                  Павел Башинский

                                                  Спорт
                                                  Золото
                                                  Ла Лига
                                                  Англия
                                                  Франция
                                                  Италия
                                                  Испания
                                                  Португалия
                                                  Турция