Определены 25 номинантов на награду Golden Boy 2025: кто в списке
Киев • УНН
Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2025. В список вошли 20 игроков по индексу Golden Boy Index и 5 Wild-card, победитель будет определен в ноябре.
Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2025, которую ежегодно получает лучший молодой футболист Европы в возрасте до 21 года. Больше всего представителей Франции и Англии, передает УНН.
Golden Boy 2025 подошел к финальной стадии, сегодня был объявлен список финалистов, претендующих на звание European Golden Boy 2025. Это произошло в Бадиа-ди-Сан-Андреа, в Генуе, в старейшем спортивном интернате Италии. В список 25 финалистов, претендующих на главную награду, вошли 20 лучших игроков по индексу Golden Boy Index - рейтингу, составленному Football Benchmark, партнером премии по данным и аналитике, за исключением безоговорочного лидера рейтинга Ламина Ямаля, которого исключили из правил
В списке 25 финалистов из 13 стран, среди которых лидируют Франция и Англия с 5 игроками, за ними следуют Испания, Италия, Турция и Португалия. С 9 кандидатами Премьер-лига Англии возглавляет рейтинг наиболее представленных чемпионатов, опережая Ла Лигу, Лигу 1 и португальскую Лигу.
Список из 20 номинантов, которых определили Football Benchmark:
- Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);
- Сенни Меюлю («ПСЖ»);
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- Эльес Бен Сегир («Байер 04»);
- Мамаду Сарр (принадлежит «Челси», выступает в аренде за «Страсбург»);
- Итан Нванери («Арсенал»);
- Нико О'Райли («Манчестер Сити»);
- Арчи Грей («Тоттенхэм»);
- Пау Кубарси («Барселона»);
- Дин Хейсен («Реал»);
- Кенан Йылдыз («Ювентус»);
- Арда Гюлер («Реал»);
- Жеовани Кенда («Спортинг»);
- Франко Мастантуоно («Реал»);
- Йоррел Хато («Челси»);
- Эстевао («Челси»);
- Виктор Фрогольдт («Порту»);
- Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»).
Дополнение
"Golden Boy" - ежегодная награда, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. Все номинанты должны быть моложе 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Награда вручается каждый год, начиная с 2003 года, итальянской газетой Tuttosport.
Первым обладателем награды стал Рафаэль Ван дер Варт из "Аякса".
В этом году обладатель трофея определится в Турине в ноябре. Отметим, что редакция Tuttosport также выбрала еще 5 номинантов на награду в этом сезоне (Wild-card):
- Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд»);
- Пио Эспозито («Интер»);
- Родриго Мора («Порту»);
- Джованни Леоне («Ливерпуль»);
- Александар Станкович («Брюгге»);
Награду в прошлом году выиграл испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а потому по регламенту не может участвовать в голосовании, потому что награда вручается только один раз.
Напомним
Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.
В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати.