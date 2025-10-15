Определены 25 номинантов на награду Golden Boy 2025: кто в списке

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2025, которую ежегодно получает лучший молодой футболист Европы в возрасте до 21 года. Больше всего представителей Франции и Англии, передает УНН.

Golden Boy 2025 подошел к финальной стадии, сегодня был объявлен список финалистов, претендующих на звание European Golden Boy 2025. Это произошло в Бадиа-ди-Сан-Андреа, в Генуе, в старейшем спортивном интернате Италии. В список 25 финалистов, претендующих на главную награду, вошли 20 лучших игроков по индексу Golden Boy Index - рейтингу, составленному Football Benchmark, партнером премии по данным и аналитике, за исключением безоговорочного лидера рейтинга Ламина Ямаля, которого исключили из правил