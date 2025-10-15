Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
18:12 • 10190 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 23722 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 37400 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 30870 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 30619 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25335 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19376 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18078 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37395 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 37328 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
754мм
Популярнi новини
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26108 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg15 жовтня, 11:46 • 12938 перегляди
Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресіїPhoto14:02 • 4404 перегляди
Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"14:14 • 3740 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9212 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26272 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 42712 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37400 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 37333 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 62583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9436 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 62684 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 41562 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 43765 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 50423 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
The New York Times
Золото
Серіали

Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025. До списку увійшли 20 гравців за індексом Golden Boy Index та 5 Wild-card, переможець буде визначений у листопаді.

Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. Найбільше представників Франції та Англії, передає УНН.

Golden Boy 2025 підійшов до фінальної стадії, сьогодні було оголошено список фіналістів, які претендують на звання European Golden Boy 2025. Це відбулося в Бадіа-ді-Сан-Андреа, в Генуї, в найстарішому спортивному інтернаті Італії. До списку 25 фіналістів, які претендують на головну нагороду, увійшли 20 найкращих гравців за індексом Golden Boy Index - рейтингом, складеним Football Benchmark, партнером премії з даних та аналітики, за винятком беззаперечного лідера рейтингу Ламіна Ямаля, якого виключили з правил 

- пише газета.

У списку 25 фіналістів з 13 країн, серед яких лідирують Франція та Англія з 5 гравцями, за ними йдуть Іспанія, Італія, Туреччина та Португалія. З 9 кандидатами Прем'єр-ліга Англії очолює рейтинг найбільш представлених чемпіонатів, випереджаючи Ла Лігу, Лігу 1 та португальську Лігу.

Список із 20 номінантів, яких визначили Football Benchmark:

  • Дезіре Дуе (“ПСЖ”);
    • Лені Йоро (“Манчестер Юнайтед”);
      • Сенні Меюлю (“ПСЖ”);
        • Воррен Заїр-Емері (“ПСЖ”);
          • Ельєс Бен Сегір (“Байер 04”);
            • Мамаду Сарр (належить “Челсі”, виступає в оренді за “Страсбург”);
              • Ітан Нванері (“Арсенал”);
                • Ніко О'Райлі (“Манчестер Сіті”);
                  • Арчі Грей (“Тоттенгем”);
                    • Пау Кубарсі (“Барселона”);
                      • Дін Хейсен (“Реал”);
                        • Кенан Їлдиз (“Ювентус”);
                          • Арда Гюлер (“Реал”);
                            • Жеовані Кенда (“Спортінг”);
                              • Франко Мастантуоно (“Реал”);
                                • Йоррел Хато (“Челсі”);
                                  • Естевао (“Челсі”);
                                    • Віктор Фрогольдт (“Порту”);
                                      • Лукас Бергвалль (“Тоттенгем”).

                                        Доповнення

                                        "Golden Boy" - щорічна нагорода, яка вручається кращому молодому гравцю року в Європі. Всі номінанти повинні бути молодше 21 року та виступати у вищому дивізіоні одного із європейських чемпіонатів. Нагорода вручається кожного року, починаючи з 2003 року, італійською газетою Tuttosport.

                                        Першим володарем нагороди став Рафаель Ван дер Варт з "Аяксу".

                                        Цьогорічний володар трофею визначиться у Турині в листопаді. Зазначимо, що редакція Tuttosport також обрала ще 5 номінантів на нагороду у цьому сезоні (Wild-card):

                                        • Джоб Беллінгем (“Борусія” Дортмунд”);
                                          • Піо Еспозіто (“Інтер”);
                                            • Родріго Мора (“Порту”);
                                              • Джованні Леоні (“Ліверпуль”);
                                                • Александар Станкович (“Брюгге”);

                                                  Нагороду у минулому році виграв іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а тому за регламентом не може брати участь у голосуванні, тому що нагорода вручається лише один раз.

                                                  Нагадаємо

                                                  Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.

                                                  У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі.

                                                  Павло Башинський

                                                  Спорт
                                                  Золото
                                                  Ла-Ліга
                                                  Англія
                                                  Франція
                                                  Італія
                                                  Іспанія
                                                  Португалія
                                                  Туреччина