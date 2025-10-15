Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку
Київ • УНН
Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025. До списку увійшли 20 гравців за індексом Golden Boy Index та 5 Wild-card, переможець буде визначений у листопаді.
Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. Найбільше представників Франції та Англії, передає УНН.
Golden Boy 2025 підійшов до фінальної стадії, сьогодні було оголошено список фіналістів, які претендують на звання European Golden Boy 2025. Це відбулося в Бадіа-ді-Сан-Андреа, в Генуї, в найстарішому спортивному інтернаті Італії. До списку 25 фіналістів, які претендують на головну нагороду, увійшли 20 найкращих гравців за індексом Golden Boy Index - рейтингом, складеним Football Benchmark, партнером премії з даних та аналітики, за винятком беззаперечного лідера рейтингу Ламіна Ямаля, якого виключили з правил
У списку 25 фіналістів з 13 країн, серед яких лідирують Франція та Англія з 5 гравцями, за ними йдуть Іспанія, Італія, Туреччина та Португалія. З 9 кандидатами Прем'єр-ліга Англії очолює рейтинг найбільш представлених чемпіонатів, випереджаючи Ла Лігу, Лігу 1 та португальську Лігу.
Список із 20 номінантів, яких визначили Football Benchmark:
- Дезіре Дуе (“ПСЖ”);
- Лені Йоро (“Манчестер Юнайтед”);
- Сенні Меюлю (“ПСЖ”);
- Воррен Заїр-Емері (“ПСЖ”);
- Ельєс Бен Сегір (“Байер 04”);
- Мамаду Сарр (належить “Челсі”, виступає в оренді за “Страсбург”);
- Ітан Нванері (“Арсенал”);
- Ніко О'Райлі (“Манчестер Сіті”);
- Арчі Грей (“Тоттенгем”);
- Пау Кубарсі (“Барселона”);
- Дін Хейсен (“Реал”);
- Кенан Їлдиз (“Ювентус”);
- Арда Гюлер (“Реал”);
- Жеовані Кенда (“Спортінг”);
- Франко Мастантуоно (“Реал”);
- Йоррел Хато (“Челсі”);
- Естевао (“Челсі”);
- Віктор Фрогольдт (“Порту”);
- Лукас Бергвалль (“Тоттенгем”).
Доповнення
"Golden Boy" - щорічна нагорода, яка вручається кращому молодому гравцю року в Європі. Всі номінанти повинні бути молодше 21 року та виступати у вищому дивізіоні одного із європейських чемпіонатів. Нагорода вручається кожного року, починаючи з 2003 року, італійською газетою Tuttosport.
Першим володарем нагороди став Рафаель Ван дер Варт з "Аяксу".
Цьогорічний володар трофею визначиться у Турині в листопаді. Зазначимо, що редакція Tuttosport також обрала ще 5 номінантів на нагороду у цьому сезоні (Wild-card):
- Джоб Беллінгем (“Борусія” Дортмунд”);
- Піо Еспозіто (“Інтер”);
- Родріго Мора (“Порту”);
- Джованні Леоні (“Ліверпуль”);
- Александар Станкович (“Брюгге”);
Нагороду у минулому році виграв іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а тому за регламентом не може брати участь у голосуванні, тому що нагорода вручається лише один раз.
Нагадаємо
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.
У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі.