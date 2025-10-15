Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. Найбільше представників Франції та Англії, передає УНН.

Golden Boy 2025 підійшов до фінальної стадії, сьогодні було оголошено список фіналістів, які претендують на звання European Golden Boy 2025. Це відбулося в Бадіа-ді-Сан-Андреа, в Генуї, в найстарішому спортивному інтернаті Італії. До списку 25 фіналістів, які претендують на головну нагороду, увійшли 20 найкращих гравців за індексом Golden Boy Index - рейтингом, складеним Football Benchmark, партнером премії з даних та аналітики, за винятком беззаперечного лідера рейтингу Ламіна Ямаля, якого виключили з правил