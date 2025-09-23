Усман Дембеле володар "Золотого м’яча"

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 2822 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 11772 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 21024 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 26211 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 38822 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 53906 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 51606 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27513 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 48959 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24740 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
49%
752мм
Популярнi новини
Рівненська область першою в Україні розпочинає опалювальний сезон22 вересня, 12:28 • 4366 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33 • 10168 перегляди
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру17:16 • 4036 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 7358 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі18:33 • 5014 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 37600 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 38826 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 53907 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 51607 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 48959 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Іван Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 37600 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 20234 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 37023 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87592 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 110150 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
MIM-104 Patriot
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Усман Дембеле володар "Золотого м’яча"

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Французький вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле став володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків сезону 2024/2025, а футболістка "Барселони" Айтана Бонматі втретє поспіль отримала нагороду серед жінок. Також італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина, а молодими гравцями року стали Ламін Ямаль і Вікі Лопес.

Усман Дембеле володар "Золотого м’яча"

У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі, передає УНН. 

Деталі 

Іспанський півзахисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Андреас Іньєста вручив жіночий "Золотий м’яч" футболістці "Барселони" Айтана Бонматі, яка отримала цю нагороду вже втретє поспіль. 

Ніколи не думала, що можу досягти цього. Завжди ідолами були Іньєста і Хаві. Ми займаємося більше, ніж футболом. Це найкраще чого можна досягти 

- сказала Бонматі.

Легенда збірної Бразилії, "Барселони" та володар "Золотого м’яча" 2006 року Роналдіньо оголосив найкращого гравця світу - вінгера "ПСЖ" Усман Дембеле. 

Отримати цей трофей від Роналдіньо дуже почесно

- сказав Дембеле.

Нагадаємо 

Італійський воротар англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка лондонського "Челсі" Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина - кращого голкіпера світу сезону 2024/2025. 

Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес. 

Павло Башинський

Спорт
Бразилія
Париж
Іспанія