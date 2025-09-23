Усман Дембеле володар "Золотого м’яча"
Київ • УНН
Французький вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле став володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків сезону 2024/2025, а футболістка "Барселони" Айтана Бонматі втретє поспіль отримала нагороду серед жінок. Також італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина, а молодими гравцями року стали Ламін Ямаль і Вікі Лопес.
У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі, передає УНН.
Деталі
Іспанський півзахисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Андреас Іньєста вручив жіночий "Золотий м’яч" футболістці "Барселони" Айтана Бонматі, яка отримала цю нагороду вже втретє поспіль.
Ніколи не думала, що можу досягти цього. Завжди ідолами були Іньєста і Хаві. Ми займаємося більше, ніж футболом. Це найкраще чого можна досягти
Легенда збірної Бразилії, "Барселони" та володар "Золотого м’яча" 2006 року Роналдіньо оголосив найкращого гравця світу - вінгера "ПСЖ" Усман Дембеле.
Отримати цей трофей від Роналдіньо дуже почесно
Нагадаємо
Італійський воротар англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка лондонського "Челсі" Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина - кращого голкіпера світу сезону 2024/2025.
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.