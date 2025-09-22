Доннарумма та Гемптон - найкращі голкіперу світу
Київ • УНН
Італійський воротар "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка "Челсі" Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина. Їх оголосив найкращими голкіперами світу Джанлуїджі Буффон.
Італійський воротар англійського "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та англійська голкіперка лондонського "Челсі" Ганна Гемптон здобули трофей Льва Яшина - кращого голкіпера світу сезону 2024/2025, передає УНН.
Деталі
Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон оголосив найкращих голкіперів світу: Джанлуїджі Доннарумма та Ганна Гемптон.
Нагадаємо
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.
Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке здобули трофей Йохана Кройфа - кращий тренер світу сезону 2024/2025.