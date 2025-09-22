Доннарумма и Хэмптон - лучшие голкиперы мира
Киев • УНН
Итальянский вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма и английская голкиперка "Челси" Ханна Хэмптон получили трофей Льва Яшина. Их объявил лучшими голкиперами мира Джанлуиджи Буффон.
Детали
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил лучших голкиперов мира: Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон.
Напомним
Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике завоевали трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025.