Доннарумма и Хэмптон - лучшие голкиперы мира

20:12 • 568 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 8570 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 19178 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 24518 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 36307 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 52090 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 50107 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27190 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 47808 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24583 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 18754 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 34857 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск22 сентября, 11:27 • 21931 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo14:33 • 7888 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду17:57 • 4806 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 34997 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 36307 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 52090 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 50107 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 47808 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Польша
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 34997 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 18847 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 36500 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 87079 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 109652 просмотра
МиГ-31
MIM-104 Patriot
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Доннарумма и Хэмптон - лучшие голкиперы мира

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Итальянский вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма и английская голкиперка "Челси" Ханна Хэмптон получили трофей Льва Яшина. Их объявил лучшими голкиперами мира Джанлуиджи Буффон.

Доннарумма и Хэмптон - лучшие голкиперы мира

Итальянский вратарь английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма и английская голкиперша лондонского "Челси" Ханна Хэмптон завоевали трофей Льва Яшина - лучшего голкипера мира сезона 2024/2025, передает УНН.

Детали

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил лучших голкиперов мира: Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон.

Напомним

Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике завоевали трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025.

Павел Башинский

Спорт