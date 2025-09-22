Вігман та Енріке визнані найкращими тренерами світу сезону 2024/2025
Київ • УНН
Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке здобули трофей Йохана Кройфа як найкращі тренери світу сезону 2024/2025. Фабіо Капелло оголосив їх переможцями.
Деталі
Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло оголосив кращих тренерів світу:
- кращий тренер серед жінок - Саріна Вігман;
- кращий тренер серед чоловіків - Луїс Енріке.
Нагадаємо
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.