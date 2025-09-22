Вигман и Энрике признаны лучшими тренерами мира сезона 2024/2025
Киев • УНН
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике получили трофей Йохана Кройфа как лучшие тренеры мира сезона 2024/2025. Фабио Капелло объявил их победителями.
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике завоевали трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025, передает УНН.
Детали
Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло объявил лучших тренеров мира:
- лучший тренер среди женщин - Сарина Вигман;
- лучший тренер среди мужчин - Луис Энрике.
Напомним
Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.