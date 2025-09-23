$41.250.00
Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча»

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» среди мужчин сезона 2024/2025, а футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати в третий раз подряд получила награду среди женщин. Также итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма и английская голкипер Ханна Хэмптон завоевали трофей Льва Яшина, а молодыми игроками года стали Ламин Ямаль и Вики Лопес.

Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча»

В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати, передает УНН. 

Детали 

Испанский полузащитник сборной Испании и каталонской "Барселоны" Андреас Иньеста вручил женский "Золотой мяч" футболистке "Барселоны" Айтане Бонмати, которая получила эту награду уже третий раз подряд. 

Никогда не думала, что могу достичь этого. Всегда идолами были Иньеста и Хави. Мы занимаемся больше, чем футболом. Это лучшее, чего можно достичь 

- сказала Бонмати.

Легенда сборной Бразилии, "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча" 2006 года Роналдиньо объявил лучшего игрока мира - вингера "ПСЖ" Усмана Дембеле. 

Получить этот трофей от Роналдиньо очень почетно

- сказал Дембеле.

Напомним 

Итальянский вратарь английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма и английская голкиперша лондонского "Челси" Ханна Хэмптон получили трофей Льва Яшина - лучшего голкипера мира сезона 2024/2025. 

Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес. 

Павел Башинский

