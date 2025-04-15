Другий українець в історії: Михайлюк вийшов у фінал НБА у складі Бостон Селтікс

Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".