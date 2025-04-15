Український форвард Артем Довбик підписав 5-річний контракт з італійською 'Ромою'. Трансфер найкращого бомбардира Ла Ліги минулого
сезону обійшовся в 30,5 млн євро плюс бонуси.
Захисник збірної України Святослав Михайлюк вперше у своїй кар'єрі вийшов до фіналу НБА, ставши другим українцем в історії, який
здійснив цей подвиг, граючи за "Бостон Селтікс".
Артем Довбик, нападник «Жирони» та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.
ФІФА може дозволити проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном, а також створити робочу групу для вивчення можливості
проведення матчів таких ліг, як Ла Ліга та Прем'єр-ліга, у прибуткових регіонах, таких як Північна Америка та Азія.
Український нападник Артем Довбик, граючи за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі, перетинає позначку 16 забитих голів. Наразі він стає
другим українцем після Андрія Шевченка, який забив більше 15 голів у топ-чемпіонатах світу.