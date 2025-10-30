"Реал Мадрид" вимагає від УЄФА понад 4 мільярдів євро компенсації

"Реал Мадрид" вимагає від УЄФА понад 4 мільярди євро компенсації за ймовірні збитки у справі Суперліги.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Мадридський "Реал" вимагає від УЄФА 4,5 мільярда євро відшкодування збитків у зв'язку зі суперечкою щодо Суперліги. Іспанський футбольний клуб вважає, що втратив доходи від 4,5 до 4,7 млрд євро з моменту накладення вето УЄФА на план Європейської Суперліги у 2021 році.

Питання про можливість компенсації викладено в офіційному документі. Вказано наступне:

Це рішення відкриває шлях до вимоги про компенсацію за значні збитки, завдані клубу. Протягом 2025 року ми провели численні переговори з УЄФА з метою пошуку рішень, але не досягли жодного компромісу щодо більш прозорого управління, економічної стійкості, захисту здоров'я гравців та покращення досвіду вболівальників, включаючи безкоштовні та глобально доступні моделі трансляції матчів, як у випадку з клубним чемпіонатом світу

Вимога "Реал Мадрид" пролунала після того, як УЄФА — разом із Ла Лігою та РФЕФ, іспанською футбольною лігою та національним керівним органом відповідно — програли апеляцію в провінційному суді Мадрида в середу, 29 жовтня.

Було підтримано рішення комерційного суду Мадрида про те, що УЄФА зловживав своїм домінуючим конкурентним становищем, наклавши вето на плани чотирирічної давності щодо відокремленої Суперліги.

Довідка

Початкова пропозиція щодо Суперліги передбачала створення ліги з 20 команд, в якій 15 клубів, включаючи "Реал Мадрид", отримали б статус постійних членів. План провалився протягом 72 годин після оприлюднення після широкого опору футбольних уболівальників та політиків.

Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено

A22 Sports Management, компанія, що стоїть за Суперлігою, у грудні перейменувала запропоновані змагання на "Unify League", додавши, що тепер вони виступають за відкриті змагання за участю більшої кількості клубів.

"Реал Мадрид" досі виступає за створення цього змагання. Напередодні королівський клуб у своїй заяві визнав, що не досяг жодної угоди попри численні переговори з УЄФА, тож вимагатиме від адміністративного органа, який керує футбольними асоціаціями в Європі, компенсації за суттєві збитки, завдані протягом цього процесу. Можливо, це крок до остаточної відмови від створення Суперліги, зазначають іспанські ЗМІ.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" в Маямі.

CNBC склав рейтинг найдорожчих футбольних клубів. "Реал Мадрид" очолює список з вартістю $6,7 млрд. У топ-25 увійшли 11 англійських команд.

Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні