Ексклюзив
11:00 • 5672 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7572 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8644 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 13542 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16723 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14472 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19324 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27452 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44571 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
"Реал Мадрид" вимагає від УЄФА понад 4 мільярдів євро компенсації

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Мадридський «Реал» вимагає від УЄФА 4,5 мільярда євро відшкодування збитків через суперечку щодо Суперліги. Це сталося після того, як УЄФА програв апеляцію в суді Мадрида щодо зловживання домінуючим становищем.

"Реал Мадрид" вимагає від УЄФА понад 4 мільярдів євро компенсації

"Реал Мадрид" вимагає від УЄФА понад 4 мільярди євро компенсації за ймовірні збитки у справі Суперліги.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Мадридський "Реал" вимагає від УЄФА 4,5 мільярда євро відшкодування збитків у зв'язку зі суперечкою щодо Суперліги. Іспанський футбольний клуб вважає, що втратив доходи від 4,5 до 4,7 млрд євро з моменту накладення вето УЄФА на план Європейської Суперліги у 2021 році.

Питання про можливість компенсації викладено в офіційному документі. Вказано наступне: 

Це рішення відкриває шлях до вимоги про компенсацію за значні збитки, завдані клубу. Протягом 2025 року ми провели численні переговори з УЄФА з метою пошуку рішень, але не досягли жодного компромісу щодо більш прозорого управління, економічної стійкості, захисту здоров'я гравців та покращення досвіду вболівальників, включаючи безкоштовні та глобально доступні моделі трансляції матчів, як у випадку з клубним чемпіонатом світу

Вимога "Реал Мадрид" пролунала після того, як УЄФА — разом із Ла Лігою та РФЕФ, іспанською футбольною лігою та національним керівним органом відповідно — програли апеляцію в провінційному суді Мадрида в середу, 29 жовтня.

Було підтримано рішення комерційного суду Мадрида про те, що УЄФА зловживав своїм домінуючим конкурентним становищем, наклавши вето на плани чотирирічної давності щодо відокремленої Суперліги.

Довідка

Початкова пропозиція щодо Суперліги передбачала створення ліги з 20 команд, в якій 15 клубів, включаючи "Реал Мадрид", отримали б статус постійних членів. План провалився протягом 72 годин після оприлюднення після широкого опору футбольних уболівальників та політиків.

Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено29.10.25, 16:07 • 2288 переглядiв

A22 Sports Management, компанія, що стоїть за Суперлігою, у грудні перейменувала запропоновані змагання на "Unify League", додавши, що тепер вони виступають за відкриті змагання за участю більшої кількості клубів.

"Реал Мадрид" досі виступає за створення цього змагання. Напередодні королівський клуб у своїй заяві визнав, що не досяг жодної угоди  попри численні переговори з УЄФА, тож вимагатиме від адміністративного органа, який керує футбольними асоціаціями в Європі,  компенсації за суттєві збитки, завдані протягом цього процесу. Можливо, це крок до остаточної відмови від створення Суперліги, зазначають іспанські ЗМІ.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" категорично відхилив плани провести матч Ла Ліги між "Вільярреалом" і "Барселоною" в Маямі.

CNBC склав рейтинг найдорожчих футбольних клубів. "Реал Мадрид" очолює список з вартістю $6,7 млрд. У топ-25 увійшли 11 англійських команд.

Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні28.10.25, 12:44 • 2335 переглядiв

Ігор Тележніков

