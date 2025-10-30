$42.080.01
"Реал Мадрид" требует от УЕФА более 4 миллиардов евро компенсации

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Мадридский «Реал» требует от УЕФА 4,5 миллиарда евро возмещения ущерба из-за спора по Суперлиге. Это произошло после того, как УЕФА проиграл апелляцию в суде Мадрида по поводу злоупотребления доминирующим положением.

"Реал Мадрид" требует от УЕФА более 4 миллиардов евро компенсации

"Реал Мадрид" требует от УЕФА более 4 миллиардов евро компенсации за предполагаемые убытки по делу Суперлиги.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Мадридский "Реал" требует от УЕФА 4,5 миллиарда евро возмещения убытков в связи со спором по Суперлиге. Испанский футбольный клуб считает, что потерял доходы от 4,5 до 4,7 млрд евро с момента наложения вето УЕФА на план Европейской Суперлиги в 2021 году.

Вопрос о возможности компенсации изложен в официальном документе. Указано следующее:

Это решение открывает путь к требованию о компенсации за значительные убытки, нанесенные клубу. В течение 2025 года мы провели многочисленные переговоры с УЕФА с целью поиска решений, но не достигли никакого компромисса относительно более прозрачного управления, экономической устойчивости, защиты здоровья игроков и улучшения опыта болельщиков, включая бесплатные и глобально доступные модели трансляции матчей, как в случае с клубным чемпионатом мира

Требование "Реал Мадрид" прозвучало после того, как УЕФА — вместе с Ла Лигой и РФЕФ, испанской футбольной лигой и национальным руководящим органом соответственно — проиграли апелляцию в провинциальном суде Мадрида в среду, 29 октября.

Было поддержано решение коммерческого суда Мадрида о том, что УЕФА злоупотреблял своим доминирующим конкурентным положением, наложив вето на планы четырехлетней давности относительно отдельной Суперлиги.

Справка

Первоначальное предложение по Суперлиге предусматривало создание лиги из 20 команд, в которой 15 клубов, включая "Реал Мадрид", получили бы статус постоянных членов. План провалился в течение 72 часов после обнародования после широкого сопротивления футбольных болельщиков и политиков.

Андрей Лунин дисквалифицирован на один матч после «Класико» – апелляция «Реала» отклонена29.10.25, 16:07 • 2282 просмотра

A22 Sports Management, компания, стоящая за Суперлигой, в декабре переименовала предложенные соревнования в "Unify League", добавив, что теперь они выступают за открытые соревнования с участием большего количества клубов.

"Реал Мадрид" до сих пор выступает за создание этого соревнования. Накануне королевский клуб в своем заявлении признал, что не достиг никакого соглашения, несмотря на многочисленные переговоры с УЕФА, поэтому будет требовать от административного органа, который управляет футбольными ассоциациями в Европе, компенсации за существенные убытки, нанесенные в течение этого процесса. Возможно, это шаг к окончательному отказу от создания Суперлиги, отмечают испанские СМИ.

Напомним

Мадридский "Реал" категорически отклонил планы провести матч Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Барселоной" в Майами.

CNBC составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов. "Реал Мадрид" возглавляет список со стоимостью $6,7 млрд. В топ-25 вошли 11 английских команд.

Капитан "Реал Мадрид" Карвахаль перенес операцию на колене28.10.25, 12:44 • 2335 просмотров

Игорь Тележников

Спорт
УЕФА
Ла Лига