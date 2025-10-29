$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 3106 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 25004 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 21221 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 35487 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 23236 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67668 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46936 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46786 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114044 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59182 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Эксклюзивы
Андрей Лунин дисквалифицирован на один матч после «Класико» – апелляция «Реала» отклонена

Киев • УНН

 638 просмотра

Андрей Лунин получил красную карточку, несмотря на то, что в матче с «Барселоной» не выходил на футбольное поле. «Реал Мадрид» подал апелляцию, но ее отклонили, украинский вратарь пропустит следующий матч.

Андрей Лунин дисквалифицирован на один матч после «Класико» – апелляция «Реала» отклонена

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил дисквалификацию на один матч, несмотря на апелляцию клуба. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) после инцидента во время "Эль Класико" с "Барселоной". Об этом пишет издание Мundo de Рortivo, сообщает УНН.

Подробности

Стычка между игроками обеих команд произошла в последние минуты матча после провокационного празднования гола Винисиуса Жуниора. В результате конфликта главный арбитр Сото Градо удалил лишь одного футболиста – Андрея Лунина, который находился на скамейке запасных.

В судейском отчете указано, что "на 90-й минуте игрок Лунин Андрей был удален за агрессивное поведение в сторону скамейки запасных соперника, и его заставляли удерживать партнеры по команде".

Дисциплинарный комитет признал действия украинца "нарушением спортивного порядка незначительной степени" и наказал его дисквалификацией на один матч. В документе говорится, что за подобные действия предусмотрено наказание в виде отстранения от одного до трех матчей или штрафа от 602 до 3006 евро.

Апелляция, поданная мадридским "Реалом", была отклонена – комитет признал отчет арбитра достоверным, а видеоматериалы не опровергли зафиксированные факты.

Таким образом, Лунин пропустит следующий матч "Реала". В то же время клуб оставляет за собой право обжаловать решение в Комитете по рассмотрению заявок или обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Степан Гафтко

Спорт
Столкновения
Реал Мадрид