Андрей Лунин дисквалифицирован на один матч после «Класико» – апелляция «Реала» отклонена
Киев • УНН
Андрей Лунин получил красную карточку, несмотря на то, что в матче с «Барселоной» не выходил на футбольное поле. «Реал Мадрид» подал апелляцию, но ее отклонили, украинский вратарь пропустит следующий матч.
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил дисквалификацию на один матч, несмотря на апелляцию клуба. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) после инцидента во время "Эль Класико" с "Барселоной". Об этом пишет издание Мundo de Рortivo, сообщает УНН.
Подробности
Стычка между игроками обеих команд произошла в последние минуты матча после провокационного празднования гола Винисиуса Жуниора. В результате конфликта главный арбитр Сото Градо удалил лишь одного футболиста – Андрея Лунина, который находился на скамейке запасных.
В судейском отчете указано, что "на 90-й минуте игрок Лунин Андрей был удален за агрессивное поведение в сторону скамейки запасных соперника, и его заставляли удерживать партнеры по команде".
Дисциплинарный комитет признал действия украинца "нарушением спортивного порядка незначительной степени" и наказал его дисквалификацией на один матч. В документе говорится, что за подобные действия предусмотрено наказание в виде отстранения от одного до трех матчей или штрафа от 602 до 3006 евро.
Апелляция, поданная мадридским "Реалом", была отклонена – комитет признал отчет арбитра достоверным, а видеоматериалы не опровергли зафиксированные факты.
Таким образом, Лунин пропустит следующий матч "Реала". В то же время клуб оставляет за собой право обжаловать решение в Комитете по рассмотрению заявок или обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
