Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено

Ексклюзив
12:54 • 13842 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
12:21 • 14008 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 23253 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
09:51 • 17420 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58694 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44850 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 45783 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113779 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59080 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54200 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї
29 жовтня, 04:30
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
29 жовтня, 06:30
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
29 жовтня, 06:46
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
29 жовтня, 08:05
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США
08:48
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 13833 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 23243 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 16853 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58690 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62348 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 4158 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 30895 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 38849 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 31322 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 33516 перегляди
Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Андрій Лунін отримав червону картку, попри те, що у матчі із "Барселоною" не виходив на футбольне поле. "Реал Мадрид" подав апеляцію, але її відхилили, український воротар пропустить наступний матч.

Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав дискваліфікацію на один матч попри апеляцію клубу. Таке рішення ухвалив дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) після інциденту під час "Ель Класіко" з "Барселоною". Про це пише видання Мundo de Рortivo, повідомляє УНН.

Деталі

Сутичка між гравцями обох команд сталася в останні хвилини матчу після провокаційного святкування голу Вінісіуса Жуніора. У результаті конфлікту головний арбітр Сото Градо вилучив лише одного футболіста – Андрія Луніна, який перебував на лаві запасних.

У суддівському звіті зазначено, що "на 90-й хвилині гравця Луніна Андрія було вилучено за агресивну поведінку в бік лави запасних суперника, і його змушували утримувати партнери по команді".

Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні
28.10.25, 12:44

Дисциплінарний комітет визнав дії українця "порушенням спортивного порядку незначного ступеня" та покарав його дискваліфікацією на один матч. У документі йдеться, що за подібні дії передбачено покарання у вигляді відсторонення від одного до трьох матчів або штрафу від 602 до 3006 євро.

Апеляція, подана мадридським "Реалом", була відхилена – комітет визнав звіт арбітра достовірним, а відеоматеріали не спростували зафіксовані факти.

Таким чином, Лунін пропустить наступний матч "Реала". Водночас клуб залишає за собою право оскаржити рішення у Комітеті з розгляду заявок або звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше
28.10.25, 18:33

Степан Гафтко

Спорт
Сутички
Реал Мадрид