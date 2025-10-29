Андрій Лунін дискваліфікований на один матч після "Класіко" – апеляцію "Реала" відхилено
Андрій Лунін отримав червону картку, попри те, що у матчі із "Барселоною" не виходив на футбольне поле. "Реал Мадрид" подав апеляцію, але її відхилили, український воротар пропустить наступний матч.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав дискваліфікацію на один матч попри апеляцію клубу. Таке рішення ухвалив дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) після інциденту під час "Ель Класіко" з "Барселоною". Про це пише видання Мundo de Рortivo, повідомляє УНН.
Сутичка між гравцями обох команд сталася в останні хвилини матчу після провокаційного святкування голу Вінісіуса Жуніора. У результаті конфлікту головний арбітр Сото Градо вилучив лише одного футболіста – Андрія Луніна, який перебував на лаві запасних.
У суддівському звіті зазначено, що "на 90-й хвилині гравця Луніна Андрія було вилучено за агресивну поведінку в бік лави запасних суперника, і його змушували утримувати партнери по команді".
Дисциплінарний комітет визнав дії українця "порушенням спортивного порядку незначного ступеня" та покарав його дискваліфікацією на один матч. У документі йдеться, що за подібні дії передбачено покарання у вигляді відсторонення від одного до трьох матчів або штрафу від 602 до 3006 євро.
Апеляція, подана мадридським "Реалом", була відхилена – комітет визнав звіт арбітра достовірним, а відеоматеріали не спростували зафіксовані факти.
Таким чином, Лунін пропустить наступний матч "Реала". Водночас клуб залишає за собою право оскаржити рішення у Комітеті з розгляду заявок або звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS).
