Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше

Каталонський гранд має намір посилити моніторинг життя Ламіна Ямаля, включаючи увагу до інтерв'ю та публікацій 18-річного іспанця у соцмережах. Крім того, лікарів "Барселони" турбує, як вилікувати постійний біль, на який скаржиться молодий вінгер збірної Іспанії.

Передає УНН із посиланням на Sport та One Football.

Деталі

"ФК "Барселона" стурбована заявами Ямаля та надмірною увагою до його особистого життя", – пише каталонська газета Sport. Це ж видання повідомляє, що каталонський клуб суворіше стежитиме за заявами Ямаля для ЗМІ, а також його активністю у соцмережах.

Привід для цього повідомлення з'явився у неділю, під час та після Ель Класіко. "Реал" та "Барселона" зійшлися у центральному поєдинку 10-го туру футбольної Ла Ліги Іспанії.

Королівський клуб святкував перемогу з рахунком 2:1.

У матчі відзначилися: на 22-й хвилині Мбаппе відкрив рахунок на користь "Реалу", невдовзі форвард "Барси" Фермін Лопес зрівняв рахунок, а Беллінгем на 43-ій, як виявиось згодом, приніс мадридцям перемогу.

Серхіо Бускетс завершить кар’єру після сезону MLS-2025: легенда "Барселони" та збірної Іспанії йде з футболу

Ламіна Ямаль, молодий атакуючий півзахисник "Барселони", який звик запалювати великі матчі, виглядав невпізнанним на "Сантьяго Бернабеу".

Зазначимо, що є причина - молодий гравець все ще відчуває дискомфорт у ділянці лобкової кістки. Ця травма турбує медичний персонал клубу.

Але й є інші фактори. Керівництво "Барселони" дедалі більше стурбоване нещодавніми публічними коментарями Ламіна Ямаля та пильною увагою до його приватного життя.

Напередодні іспанський вундеркінд невдало порівняв команду Королівської ліги з Мадридом, використовуючи формулювання, що ті буцімто "крадуть та скаржаться". Карвахаль, Вінісіус і Куртуа навіть мали сутичку з 18-річним "золотим хлопцем" з ФК "Барселони".

Після цього, згідно з новим оголошенням, іспанський клуб та агент Ямаля, Хорхе Мендеш, будуть стежити за інтерв'ю ЗМІ та активністю півзахисника збірної Іспанії у соціальних мережах.

Нагадаємо

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сподівається зіграти на Чемпіонаті світу 2026 року, але визнає, що вік та фізична форма будуть вирішальними. Він прагне захистити титул, якщо буде здоровим та зможе допомогти команді.

Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні