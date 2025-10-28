$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
14:36 • 6936 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16087 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 32110 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:30 • 24466 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23069 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
28 жовтня, 09:16 • 19624 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
28 жовтня, 08:00 • 16322 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 40994 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31456 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:42 • 32131 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Футбольний клуб "Барселона" має намір посилити моніторинг життя Ламіна Ямаля, включаючи його інтерв'ю та публікації у соцмережах. Це рішення прийнято після невдалого Класіко та скандальних заяв гравця. Клуб очікує, що Ямаль зосередиться на реабілітації після травми та повернеться до кращого стану.

Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше

Каталонський гранд має намір посилити моніторинг життя Ламіна Ямаля, включаючи увагу до інтерв'ю та публікацій 18-річного іспанця у соцмережах. Крім того, лікарів "Барселони" турбує, як вилікувати постійний біль, на який скаржиться молодий вінгер збірної Іспанії.

Передає УНН із посиланням на Sport та One Football.

Деталі

"ФК "Барселона" стурбована заявами Ямаля та надмірною увагою до його особистого життя", – пише каталонська газета Sport. Це ж видання повідомляє, що каталонський клуб суворіше стежитиме за заявами Ямаля для ЗМІ, а також його активністю у соцмережах. 

Привід для цього повідомлення з'явився у неділю, під час та після Ель Класіко. "Реал" та "Барселона" зійшлися у центральному поєдинку 10-го туру футбольної Ла Ліги Іспанії.

Королівський клуб святкував перемогу з рахунком 2:1.

У матчі відзначилися: на 22-й хвилині Мбаппе відкрив рахунок на користь "Реалу", невдовзі форвард "Барси" Фермін Лопес зрівняв рахунок, а Беллінгем на 43-ій, як виявиось згодом, приніс мадридцям перемогу. 

Серхіо Бускетс завершить кар'єру після сезону MLS-2025: легенда "Барселони" та збірної Іспанії йде з футболу

Ламіна Ямаль, молодий атакуючий півзахисник "Барселони", який звик запалювати великі матчі, виглядав невпізнанним на "Сантьяго Бернабеу".

Зазначимо, що є причина - молодий гравець все ще відчуває дискомфорт у ділянці лобкової кістки. Ця травма турбує медичний персонал клубу.

Але й є інші фактори. Керівництво "Барселони" дедалі більше стурбоване нещодавніми публічними коментарями Ламіна Ямаля та пильною увагою до його приватного життя.

Напередодні іспанський вундеркінд невдало порівняв команду Королівської ліги з Мадридом, використовуючи формулювання, що ті буцімто "крадуть та скаржаться". Карвахаль, Вінісіус і Куртуа навіть мали сутичку з 18-річним "золотим хлопцем" з ФК "Барселони". 

Після цього, згідно з новим оголошенням, іспанський клуб та агент Ямаля, Хорхе Мендеш, будуть стежити за інтерв'ю ЗМІ та активністю півзахисника збірної Іспанії у соціальних мережах.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сподівається зіграти на Чемпіонаті світу 2026 року, але визнає, що вік та фізична форма будуть вирішальними. Він прагне захистити титул, якщо буде здоровим та зможе допомогти команді.

Капітан "Реал Мадрид" Карвахаль переніс операцію на коліні

Ігор Тележніков

Соціальна мережа
Сутички
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид
Ліонель Мессі